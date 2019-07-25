The Washington Post

الولايات المتحدة وأوروبا تسعيان إلى اللجوء إلى مخططات مختلفة بشكل كبير لنشر دوريات بحرية في الخليج الفارسي

خلال تزايد التوترات في الخليج الفارسي في الأسابيع الأخيرة، صادرت القوات الإيرانية على الأقل ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز الضيق.

يهدد هذا النزاع بخنق طريق بحري تجاري حيوي لصادرات النفط الخام ويمكن أن يتسبب في ارتفاع أسعار النفط، مما يهدد الاقتصاد العالمي. القوى الغربية قلقة واقترحت تأمين حراسة للسفن ومراقبة التهديدات عن كثب.

لكن الأجواء ما زالت غامضة إذ أنه حتى بعد الإعلان عن هذه المخططات برز التباس حول الدول التي سترسل موارد مهمة مثل السفن الحربية إلى الخليج الفارسي.

ومع تصاعد هذه التوترات يبقى التفويض الذي سيُمنح لهذه القوة البحرية غير واضح، مع وجود خطتين منفصلتين وربما متنافستين - الأولى بقيادة الولايات المتحدة والأخرى بقيادة أوروبا - قيد المناقشة.

وفي الوقت نفسه، رفضت السلطات الإيرانية أي حاجة لقيام سفن غربية بدوريات في المياه على طول ساحلها الجنوبي، وتعهدت بدلاً من ذلك بتأمين مضيق هرمز بنفسها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تفكر في خطة تقوم فيها كل دولة بحماية ناقلاتها الخاصة التي تعبر المضيق مع إبقاء العمليات المشتركة قائمة من أجل مراقبة الممرات المائية. هذه العملية التي أعطيت تسمية "سانتينيل" كانت تخضع للنقاشات منذ شهر.

أما الخطة التي اقترحها البريطانيون فمختلفة ولن تكون ضمن الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران كون بريطانيا ما زالت ملتزمة بالمحافظة على الاتفاقية النووية مع إيران.

The guardian

بوريس جونسون ينتقم ويقيل نصف أعضاء الحكومة

أشار بوريس جونسون إلى تصميمه على الخروج من الاتحاد الأوروبي وأثارت تكهنات احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد من خلال إقالة أكثر من نصف أعضاء حكومة تيريزا ماي وتعبئة فريقه مع أوائل المؤيدين لخيار الخروج من الاتحاد والمطالبين بالعودة إلى نظام السوق الحرة.

وقام جونسون بتسليم وظيفة وزارة الداخلية إلى بريتي باتيل، التي دعت إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام مؤخراً في العام 2011 كما سلّم وزارة الخزانة إلى ساجيد جافيد الملتزم بسياسة رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر.

أما دومينيك راب، الذي شغل العناوين الرئيسية خلال الحملة الانتخابية لبوريس جونسون حين قال إنه لا يعتبر نفسه من المدافعين عن حقوق النساء فقد أصبح وزير الخارجية الجديد.

وأصبح جايكوب ريس موغ، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة لـ"بريكزيت"، والتي قادت دعوات لإقالة ماي، الزعيم الجديد لمجلس العموم.

وأظهرت التعديلات أن منافس جونسون على رئاسة الوزراء جيريمي هانت وأنصاره كانوا ضحية لتطهير بلا رحمة وقد رفض هانت الوزارة المقترحة عليه والتي اعتُبرت كتخفيض لرتبته من وزير للخارجية إلى وزير للدفاع واختار بدلاً من ذلك عدم المشاركة في الحكومة.

وكان جونسون قد أثار الرعب بين بعض الزملاء بإعلانه أن دومينيك كامينغز، المدير المثير للجدل لحملة الخروج من الاتحاد سيكون مستشاراً كبيراً ضمن فريقه في داونينغ ستريت.

روسيا اليوم

الدفاع الأميركية: المبادرة الأوروبية مكملة لمبادرة واشنطن في الخليج

اعتبر وزير الدفاع الأميركي الجديد، مارك إسبر، أن المبادرة الأوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج "مكمّلة" لمبادرة الولايات المتحدة لمنع "استفزازات" إيران.

وأعلن إسبر يوم الأربعاء، أن "كل هذا يكمل بعضه" في إجابة على سؤال صحفي حول "مهمة متابعة ومراقبة أمن الملاحة البحرية في الخليج" التي تعمل عليها باريس ولندن وبرلين، في أعقاب احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وقال الوزير: "سيكون هناك تنسيق بيننا جميعاً، وستمثّل (سنتكوم) سلطة التنسيق"، في إشارة إلى القيادة الوسطى الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الخليج.

وأشار إسبر خلال لقائه الأول مع الصحافة منذ أدائه اليمين الدستورية، مساء الثلاثاء، في البيت الأبيض كوزير للدفاع، إلى أنه لا فرق "سواء كان ذلك ضمن مجموعة كبيرة أو ضمن مجموعات فرعية، طالما أن الأمور تكميلية".

وأوضح مارك إسبر أن إدارته مستعدة لمواكبة السفن الأميركية التجارية عسكرياً في مضيق هرمز إذا لزم الأمر. وقال: "سنواكب سفننا في ضوء المخاطر".