الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري وقع قانون الموازنة وأحاله إلى رئاسة الجمهورية

وقع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم )أمس(، قانون موازنة العام 2019، وأحاله إلى رئاسة الجمهورية.

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو يلتقي نظيره الماليزي في أنقرة

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، نظيره الماليزي سيف الدين عبدلله، في العاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أجرينا تقييماً على علاقتنا الممتازة، مع سيف الدين عبدالله وزير خارجية ماليزيا".

وذكر الوزير التركي أن ماليزيا "تعتبر شريكتنا الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا".

وأضاف: "سيساهم التعاون بيننا في مجال صناعات الدفاع بتسريع علاقاتنا الاقتصادية مع ماليزيا، أحد أهم شركائنا التجاريين في المنطقة".

وكالة أنباء رويترز

جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر "دون أدنى شك"

قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون يوم الأربعاء إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر تشرين الأول ”دون أدنى شك“.

وأضاف جونسون، الذي كان يتحدث في داوننج ستريت فور توليه منصبه رسمياً إنه سيبرم اتفاقاً جديداً، اتفاقا أفضل مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلاً "سنفي بوعود البرلمان المتكررة للشعب وسنخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون أدنى شك".

وكالة فرنس برس

الصين والولايات المتحدة ستعقدان محادثات ليومين في شنغهاي الأسبوع المقبل (منوتشين)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يوم أمس أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقبل سعياً لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.

وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في أيار/مايو بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب بكين بالتراجع عن التزاماتها.

وقال منوتشين إنه سيترأس مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الوفد الأميركي.

وأضاف في تصريحات لشبكة سي.إن.بي.سي إنه يأمل في إحراز تقدم لكن هناك "العديد من المسائل" العالقة، ولذا فهو يتوقع جولة أخرى من المحادثات لاحقاً في واشنطن.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"إف-35" تواجه أزمة قد تكشفها الرادارات

تم اكتشاف مشكلة جديدة يصعب حلها تلاحق مقاتلة "إف-35".

ويشار إلى أن هذه المشكلة قد توقف انتشار المزيد من مقاتلات الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وكشف موقع War is Boring أن المشكلة تتعلق بإنتاج الطلاء المتميز الذي يعكس موجات الراديو المنبعثة من الرادار الكاشف، لزجاج كابينة الطيار، مشيراً إلى أن ثمة نقصاً في هذا الطلاء الذي يساهم في إخفاء الطائرة.

وقد أشير في وقت سابق إلى أن الطلاء الذي يجعل مقاتلة "إف-35" طائرة خفية ينتفخ عندما تحلق الطائرة بسرعة عالية، ويتهدم في ذيل الطائرة. ولذلك لا يجوز أن يدوم تحليق مقاتلة "إف-35" بسرعة فائقة أكثر من الدقيقة.

وانكشفت مشكلة مماثلة لدى مقاتلة "إف-22" أيضاً بعد استخدامها في سوريا الذي بيّن أن طلاء الإخفاء ينسلخ ويتهدم في ظل الحرارة الشديدة.