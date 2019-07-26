الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري تابع ملف اليد العاملة الفلسطينية أبو سليمان: هناك وضع خاص للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا مع وزير العمل كميل ابو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، وتناول الاجتماع موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان.

بعد الاجتماع قال أبو سليمان: "بحثنا في تداعيات خطة وزارة العمل على اللاجئين الفلسطينيين، وهناك إقرار بأن هناك وضعاً خاصاً للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك. كما جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الأجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث إيجابياً، وسأعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة والإخوة الفلسطينيين لنطلع على هواجسهم بالنسبة إلى هذا الموضوع، وتبسيط الإجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه".

وترأس الحريري عند الأولى والنصف بعد ظهر اليوم في السراي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة درس دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد إدارة الهاتف الخليوي، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء محمد فنيش، محمد شقير، كميل أبو سليمان، حسن اللقيس، عادل أفيوني والنائب نقولا صحناوي، تابعت خلاله درس المشروع ووضع التعديلات المطلوبة عليه. بري حذر من الإستهدافات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ومحاولة اقامة.

وكالة الأناضول

ترامب: نقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن إدارته تقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة، مؤكداً أن أولوياته تتمثل دائماً في ضمان أمن وسيادة الولايات المتحدة ومواطنيها.

وأشاد ترامب، خلال حفل أقيم في البنتاغون بوزير الدفاع الجديد مارك إسبر، بما قدمه الوزير للبلاد خلال مشواره المهني والذي بدأ فور تخرجه من كلية "وست بوينت" العسكرية في عام 1986، بحسب قناة "الحرة" الأميركية.

وأعرب الرئيس الأميركي في كلمة أمام الحضور عن ثقته في "قدرة إسبر على التأكد من أن الجيش الأميركي سيكون مستعداً لردع أي نزاع ويهزم أي عدو".

وقال ترامب "لا يوجد أي عدو يضاهي القوة الأميركية"، مؤكداً أن "الجيش الأميركي أقوى بكثير مما كان عليه على الإطلاق". وأشار إلى أن "إدارته تقوم بمراجعة كاملة للقوات المسلحة".

وكالة أنباء رويترز

الرئيس الفلسطيني يعلن وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية قررت يوم الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمبان فلسطينية في بلدة صور باهر.

وأضاف عباس في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله "على ضوء ما جري في اجتماع القيادة من مداولات وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات، نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات وبتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملاً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني".

وكالة أنباء شينخوا

ترامب يعارض قرارات تحظر بيع أسلحة لدول عربية

عارض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء قرارات من الكونغرس تهدف لمنع إدارته من بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض قرار معارضة ترامب لثلاثة قرارات بهذا الشأن، قائلاً إن هذه القرارات "ستضعف تنافسية الولايات المتحدة عالمياً" وتقوّض علاقاتها مع حلفاء وشركاء.

وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب حق النقض.

كان مجلس النواب الأميركي قد صادق على القرارات قبل أسبوع، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها في يونيو الماضي.

ومن غير المتوقع أن يحظى كلا مجلسي الكونغرس بإمكانية حشد الأصوات اللازمة لتجاوز فيتو الرئيس.

وعلى ضوء الأزمة الإنسانية في النزاع اليمني، ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، سعى الكونغرس الأميركي إلى تعليق مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت إدارة ترامب في مايو الماضي أنها ستفعّل بند "الطوارئ" في قانون السيطرة على صادرات السلاح، من أجل إكمال صفقة مبيعات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار، إلى شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة، من أجل ما تصفه بردع التهديدات الإيرانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أميركا تبحث خطوات إنهاء الحرب في أفغانستان

اتفق وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في اتصال هاتفي على زيادة الجهود بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان.

وجاء في بيان للخارجية الأميركية، "تحدث وزير الخارجية بومبيو، والرئيس غني، عبر الهاتف، في 24 يوليو/ تموز، واتفقا على أنه قد حان الوقت لتكثيف الجهود للتوصل لإنهاء الحرب في أفغانستان".

وأشار البيان إلى أن بومبيو أوفد الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وزلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، إلى كابول لمناقشة الخطوات التالية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي، للرئيس الأفغاني، أن الاستراتيجية الأميركية في جنوب آسيا لم تتغير، في ما يتعلق بنية الولايات المتحدة الحد من وجود قواتها في ظل ظروف معينة.