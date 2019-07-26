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Published by Anonymous on جمعة, 07/26/2019 - 10:50
Ar
- U.S. official: Iran test-fired medium-range missile
- مسؤول أميركي: إيران اختبرت صاروخاً متوسط المدى
- Palestinians have 'halted' all agreements with Israel, says Abbas
- محمود عباس يعلن أن الفلسطينيين أوقفوا العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
- Things are heating up between Israel, Hezbollah in the Golan
- بدأت تحتدم الأمور بين إسرائيل وحزب الله في الجولان
- IDF Chief of Staff Aviv Kochavi met U.S. European Commander Tod Wolters
- رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوشافي التقى بقائد القوات الأميركية في أوروبا تود وولترز
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Date:
الجمعة, يوليو 26, 2019