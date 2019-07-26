Published by Anonymous on جمعة, 07/26/2019 - 10:50
Ar
  • U.S. official: Iran test-fired medium-range missile
  • مسؤول أميركي: إيران اختبرت صاروخاً متوسط المدى
  • Palestinians have 'halted' all agreements with Israel, says Abbas
  • محمود عباس يعلن أن الفلسطينيين أوقفوا العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
  • Things are heating up between Israel, Hezbollah in the Golan
  • بدأت تحتدم الأمور بين إسرائيل وحزب الله في الجولان
  • IDF Chief of Staff Aviv Kochavi met U.S. European Commander Tod Wolters
  • رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوشافي التقى بقائد القوات الأميركية في أوروبا تود وولترز
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, يوليو 26, 2019