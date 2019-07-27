TL

بين الداخل والخارج برز نبأ لوكالة رويترز لم ينف من الجهة المعنية نسبت فيه معلومات لمسؤول لبناني، بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد نجح بإتمام وساطة تقضي بإطلاق مواطن أميركي كان محتجزا في سوريا، موضحة بأنه ليس -أوستن تايس- الصحفي المحتجز في سوريا منذ 2012. غادر الرئيس الحريري للخارج في زيارة خاصة قبل أن تظهر مؤشرات على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

المنار

لا تعرض التاويلات والتحليلات، فإن حزب الله لا يواجه أحداً بالواسطة، ولا يستخدم أحداً بوجه أحد. أما الادعاء بأن حزب الله يسيطر على الحكومة فهي لتحميل الحزب مسؤولية الوضع القائم، وتحريض الخارج وأميركا ضد لبنان. وبوجه التحريض الصهيوني بادعاء أن حزب الله ينقل السلاح عبر مرفأ بيروت، رفض السيد نصر الله رفضاً قاطعاً تلك الادعاءات التي هي مقدمات لفرض الوصاية على المرفأ والمطار، وهو ما عجزوا عنه في حرب تموز.

nbn

لبنان أمام فرصة جيدة تخدم كل الأطراف، ولذلك ينبغي إلتقاط طرح إحالة قضيتي الشويفات وقبرشمون إلى المجلس العدلي، كونه قابلا للتطبيق والإقرار في مجلس الوزراء، على أن يليه لقاء مصالحة شاملة في قصر بعبدا تعيد الأمور إلى ما قبل حادثة الشويفات. رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع إتصالاته ولقاءاته في هذا المجال والتقى المدير العام اللواء عباس إبراهيم الذي اكتفى بالقول إن الإجتماعات مع الرئيس بري دائما إيجابية.

mtv

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إلى أن "كتلة الوفاء للمقاومة صوّتت لصالح الموازنة للمرّة الأولى بسبب عوامل متعددة، أهمها أننا أمام وضع صعب ونحتاج إلى التعاون لمعالجته وإلى تحمّل للمسؤولية"، مشيراً إلى أنّه "منذ اليوم الأول لبدء النقاش في الموازنة قلنا سنتحمّل جزءاً من المسؤولية".

NTV

بنفي قاطع لادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن بأن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت، ورداً على الادعاء جزم نصرالله قائلاً "لو في شي منو أنا ما بنفي أنا بسكت" ورأى في ذلك مقدمة لفرض وصاية متعددة الجنسية على المرفأ والمطار والحدود، وهو ما عجزوا عن تحقيقه في حرب تموز.

المستقبل

يتجدد الكلام عن مبادرة جديدة لخرق الجدار القضائي الناشيء عن حادثة قبر شمون ، وإن اللواء عباس إبراهيم الذي زار الرئيس نبيه بري، أعاد تشغيل محركاته في هذا الشأن، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية .

OTV

باسيل نفسه كان تلقى رسالة من نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد فيها التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، ودعمه قوات الطوارئ العاملة في الجنوب، معتبرا أن لديها دوراً أساسياً تلعبه ويجب المحافظة على ولايتها.

LBC

صدر موقف لافت عن قصر بعبدا، الموقف يتحدث عن " لغط يحيط بشأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه، علماً أن فخامة الرئيس يدرك أهمية إقرار ونشر الموازنة وانتظام الوضع المالي. في المقابل كان موقف من مصادر في المجلس النيابي جاء فيه أن المادة 80 موجودة ولم تشطب، وهي نوقشت في المجلس النيابي.

الميادين

أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن استعداده للذهاب إلى إيران للتفاوض مع ‏المسؤولين المحليين، مشدداً على تطلعه إلى مخاطبة الشعب الإيراني مباشرة.‏

الجزيرة

طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منظمة التجارة العالمية بتغيير صفة مجموعة دول أعضاء، بينها الإمارات وقطر والكويت، مهدداً باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تجاهها حال عدم حدوث ذلك.

العربية

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبداً البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين.