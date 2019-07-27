لبنان الحر

اعتبر رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، أنّ "سيناريو سيدة النجاة يتكرّر اليوم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السّابق وليد جنبلاط، في ما يتعلّق بالأزمة السياسية التي حدثت في أعقاب أحداث قبرشمون.

صوت لبنان

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إن من المخيف في الأزمة اللبنانية اليوم، هو قلة المسؤولية عند أركان السلطة، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي بحالة انهيار كامل، وداعياً إلى عقد خلوات على مدى أيام متتالية بهدف البحث عن حلول للخروج من المأزق والكارثة.

radio orient

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" ​هادي أبو الحسن​، إلى أن رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ "بحرصه وحكمته وقدرته على استنباط الحلول للحفاظ على الحدة الوطنية قدم طرحا لإحالة حادثتي ​قبرشمون​ و​الشويفات​ إلى ​المجلس العدلي​، وهو ليس الطرح الأول الذي يقدمه"، مشدداً على "أننا لا نخشى المجلس العدلي، وما يثيرنا هو عملية الاستهداف السياسي".

اذاعة النور

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، إلى "أننا في ‏لبنان توجد ثروة نفطية في بحرنا يمكن الاستفادة منها في تنمية البلد على كل صعيد".

صوت المدى

أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، "إن زحلة تستضيف رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون، بمناسبة يوم العرق اللبناني كما لافتتاح مبنى بلدية زحلة التاريخي الذي يعود إلى ما قبل العهد ‏العثماني، بعدما انتهت أعمال ترميمه، وسيدشنه الرئيس عون خلال زيارته لزحلة"، مشيراً إلى "أن ‏العرق في زحلة جزء من تراث المدينة وأساس اقتصادي متين، وهي صناعة تقوم على الزراعة التي ‏تحرك اقتصاد المنطقة بأكملها‎".