النهار/ روزانا بومنصف

أشارت إلى مخاوف من لجؤ مؤسات التصنيف الائتماني الدولية في شهر آب المقبل، إلى تخفيض تصنيف لبنان حسب ما يتوقع مسؤولون ماليون كبار، يضع لبنان في "في درجة المخاطر الكبيرة"، نتيجة الوضع السياسي المتأزم القائم، والذي تاخذه مؤسسات التصنيف بالاعتبار بنسبة 35 في المائة في تقييمها الاقتصادي.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إن مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بضم حادثتي الشويفات وقبرشمون إلى ملف واحد، طرحت على الطاولة خياراً واحداً يساهم بدوره في إعادة إحياء مجلس الوزراء واستعادة إجتماعاته وتوافقه بلا تصويت: حادثتا الشويفات والبساتين معاً إلى المجلس العدلي أو معاً إلى الجوارير. يتيح الاحتمال الأول مصالحة الرجلين، والثاني وضع قليل من الرماد على النار غير المطفأة وتأجيل الاشتباك التالي.

الجمهورية/ جورج حايك

تناول ما تردد عن أن سمير جعجع سيزور المختارة ضمن جولة على الشوف في ذكرى المصالحة في الجبل. وقال: في ظل غياب معلومات تؤكد أو تنفي زيارة من هذا النوع، لا يبدو انّ هناك حاجة الى حليفين استراتيجيين مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط أن يفتعلا أي لقاء بينهما لأنّ التواصل جار على قدم وساق، والزيارة يمكن أن تتم في أي لحظة، ولا يرغب رئيس القوات في أن تكون زيارته الشوف رداً على زيارة الوزير جبران باسيل. وإذا كان لا بد من زيارة الشوف فستكون في إطار طبيعي كزيارته زحلة مثلاً.

الجمهورية/ جورج شاهين

تناول التقرير النصف سنوي الذي ناقشه مجلس الأمن الدولي حول مراحل تنفيذ القرار 1701 للنصف الأول من عام 2019، وقال إن التقرير القى بظلاله على الهيئات السياسية والدبلوماسية اللبنانية. فقد أوحت بعض الملاحظات إلى إمكان إعادة النظر في قواعد سلوك الأمم المتحدة ومهماتها في الجنوب، وهو ما يوجب تداركه قبل فوات الأوان. وعليه، هل هناك ما يعوق وجود موقف لبناني موحّد؟ كيف؟ ولماذا؟

الديار/ ايمن عبد الله

تناول عودة الحديث عن لقاءات التقارب بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، ولكنه قال: إن المصادر المتابعة للموضوع توصيف ما يحصل بين القيادتين بالتفاوض على ورقة تفاهم، فالامور ليست بهذا الوارد، وما يهم قيادة حركة أمل وقيادة الوطني الحر هو الاتفاق على عناوين، وآليات للتنسيق والحوار، تكون بديلة عن التراشق الإعلامي الذي ينعكس سلباً في كل مرة على الجمهورين. لذلك ما سيصدر عن الحوارات هو اتفاق على الالتقاء دائماً، والحوار في كل الملفات، والتنسيق في كل الأمور، مع انه لن يكون مستبعدًا الاتفاق على مواضيع آنية ستطرح على طاولة الحكومة قريباً. وتؤكد المصادر أن التفاهم بين الطرفين لن يطال رئاسة الجمهورية المقبلة لسببين اثنين، الأول هو موقف الحركة ورئيسها الواضح من ملف رئاسة الجمهورية، حيث لا مجال لمناقشته الآن.

اللواء/ أنطوان الأسمر

قال إنّ سبب الأزمة الحكومية الناتجة من جريمة قبرشمون وما إنطوت عليه من معطيات ومعلومات وثقتها التحقيقات الأمنية، يعود الى إنعدام الثقة بين طرفي الصراع السياسي. ورأى أن سوء التقدير وغياب حسن التدبير غالباً ما يكون العامل الحاكِم في السياسة اللبنانية والمتحكِّم بأداء القادة السياسيين.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إنّ كل المؤشرات التي أرستها الاتصالات والمشاورات المكثّفة بين الرئاسات الثلاث والأطراف المعنية، بحادثة قبرشمون - البساتين، لا تحمل أية نافذة أمل بأن الطريق أصبحت سالكة وآمنة للولوج إلى حل يرضى به الفريقين، ولا يترك تداعيات سلبية على الأوضاع العامة. وأضاف قائلاً أنّ رئيس الحكومة يدرك أن أي جلسة يعقدها مجلس الوزراء ستعرض الحكومة إلى الانفجار من الداخل، وهذا من شأنه أن يحوّل حادثة قبرشمون - البساتين إلى أزمة سياسية بل إلى أزمة حكم تقضي على كل الإحلام المبنية على إنجاز الموازنة الذي حققته حكومته بالتعاون والتنسيق مع المجلس النيابي، ولذلك ما زالت الأوساط المراقبة تستبعد أن يدعو إلى أية جلسة لمجلس الوزراء قبل حل هذه العقدة.

الشرق / يحيى جابر

قال "خير الكلام ما قلَّ ودلَّ"، مقولة ربطها عديدون بالكلمات الثلاث لرئيس الحكومة سعد الحريري:"تفاءلوا بالخير تجدوه"، وقد بات الجميع على قناعة بأن البلد في وضع غير صحيح وغير سليم ومفتوح على العديد من الاحتمالات، وعديدون ينتظرون ما ستؤول إليه مساعي الحلحلة ، ودخول الرئيس نبيه بري على الخط مؤشر على إمكانية الوصول الى قاسم مشترك – مستبعد حالياً – بين "الجنبلاطية" و"الإرسلانية" يخرق الجدار المسدود في ظل تمسك إرسلان بموقفه الداعي لإحالة القضية على المجلس العدلي ومبادرة جنبلاط بإحالة قضية قبرشمون والشويفات إلى هذا المجلس، ولبنان يدفع الثمن؟