روسيا اليوم

لافروف يحذّر من مخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة في الخليج

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من مخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج بسبب الخطوات المعادية لإيران، داعياً إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي. وقال لافروف، في كلمة ألقاها، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في ريو دي جانيرو البرازيلية: "تثير الأوضاع حول إيران قلقاً بالغاً، وندعو زملاءنا الإيرانيين إلى إبداء الصمود والتطبيق الصادق لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي له". وأشار لافروف مع ذلك إلى أنه "من غير المجدي مطالبة إيران بتطبيق كل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بصورة أحادية الجانب"، مضيفاً: "نسعى إلى أن يفهم شركاؤنا الأوروبيون مسؤوليتهم عن الحفاظ على الصفقة النووية ويوفوا بتعهداتهم".

وتابع لافروف: "أدت الخطوات المعادية لإيران إلى زعزعة حادة للاستقرار في منطقة الخليج، وتطورات الأحداث اقتربت من خط محفوف بمخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق".

روسيا اليوم

رئيس عربي ينوي زيارة دمشق "في أسرع وقت ممكن"

أعلن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن الرئيس محمود عباس، يرغب "منذ وقت بعيد" بزيارة العاصمة السورية دمشق، وينوي القيام بذلك "في أسرع وقت ممكن". وأكد رئيس الدائرة العربية والوطنية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، في مقابلة مع صحيفة "الوطن" السورية، أن "زحمة الأحداث هي سبب تأخير" زيارة عباس إلى دمشق، مضيفاً أن الرئيس الفلسطيني على تواصل مع نظيره السوري بشار الأسد والزيارة "إن شاء الله ستكون في أسرع وقت ممكن". وأشاد الأحمد الذي وصل دمشق على رأس وفد من منظمة التحرير بطريقة تعامل الحكومة السورية مع اللاجئين الفلسطينيين وكل العرب عموماً، قائلا إن حكومة دمشق تعاملهم كمواطنين سوريين و"لا يوجد عربي يشعر بالغربة" في سوريا.

روسيا اليوم

الإعلان عن موعد إنطلاق سيل الغاز الروسي إلى تركيا

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن ضخ الغاز الروسي إلى تركيا عبر الأنبوب الأول من مشروع "السيل التركي" سيبدأ في مطلع العام القادم.

وقال نوفاك، رداً على سؤال بشأن مشروع الغاز الاستراتيجي "السيل التركي" إنه "من المتوقع البدء في ضخ الغاز بالأنبوب الأول في 1 كانون الثاني 2020، أما موعد إطلاق الأنبوب الثاني فمرتبط ببناء البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز إلى أوروبا". وأضاف الوزير أن مشروع توسعة منظومة الغاز في بلغاريا يسير على قدم وساق، مشيراً إلى أن شركة الغاز الروسية "غازبروم" ووزارة الطاقة البلغارية وقعتا خارطة طريق بهذا الشأن.