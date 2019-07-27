الوكالة الوطنية للإعلام

جنبلاط هنّأ القاضية عون على قرارها بإغلاق كسارة عين دارة: أتمنى أن تتخذ كل الاحتياطات لمواجهة صواريخ فتوش

غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" فقال: "‏إنني أهنىء القاضية غادة عون على قرارها بإغلاق كسارات عين دارة، وذلك حفاظاً على البيئة وأملاك عين دارة . إنه مطلب طال انتظاره لكن أخشى عليها من أن تتهم من قبل محور الممانعة بأن هذا القرار جزء من المؤامرة الإمبريالية والصهيونية لذا أتمنى أن تتخذ كل الاحتياطات في مواجهة صواريخ الفتوش".

وكالة الأناضول

لافروف يحذر من مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بالخليج

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من مخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج بسبب الخطوات المعادية لإيران، داعياً إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في ريو دي جانيرو البرازيلية. وقال لافروف إن "الأوضاع حول إيران تثير قلقاً بالغاً، وندعو زملاءنا الإيرانيين إلى إبداء الصمود والتطبيق الصادق لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي له"، بحسب قناة "روسيا اليوم" المحلية. وأشار إلى أنه "من غير المجدي مطالبة إيران بتطبيق كل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بصورة أحادية الجانب".

وكالة أنباء رويترز

ميركل تدعو جونسون لزيارة برلين

قالت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تغريدة على تويتر، إن ميركل تحدثت هاتفياً مع بوريس جونسون قبل خلالها رئيس الوزراء البريطاني الجديد دعوتها لزيارة برلين. وكتبت المتحدثة أولريكا ديمر "هنأته على توليه المنصب الجديد وتمنت له التوفيق في المسؤوليات الثقيلة التي تنتظره... الموضوعات الرئيسية شملت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعميق الروابط الثنائية“. وأضافت ”المستشارة دعت رئيس الوزراء لزيارة برلين قريباً. قبل رئيس الوزراء الدعوة".

وكالة فرنس برس

بومبيو بحث بالملف الإيراني هاتفياً مع نظيره البريطاني الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير مايك بومبيو، بحث الملف الإيراني مع نظيره البريطاني الجديد دومينيك راب خلال مكالمة هاتفية جرت غداة تولّي بوريس جونسون رئاسة الوزراء البريطانية وإسناده حقيبة الخارجية لراب، الذي تولّى أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتيغاس للصحافيين، إنّ الوزيرين "ناقشا الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك التصدّي لمحاولات إيران توسيع برنامجها النووي، وتعزيز حلف شمال الأطلسي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية تنفي مزاعم احتجاز سفينة تحمل معدات عسكرية روسية إلى صربيا

نفت وزارة الدفاع الروسية، مزاعم السلطات الرومانية عن عرقلة واحتجاز سفن تحمل وسائل نقل مدرعة روسية إلى صربيا. موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع "لم تقم وزارة الدفاع الروسية بإرسال أي سفن لنقل معدات عسكرية على طول نهر الدانوب إلى صربيا. إن جميع المزاعم عن عمليات التوريد و"الاحتجاز" المزعوم من الجانب الروماني لوسائل نقل روسية تحمل ناقلات جنود مدرعة هي مزاعم كاذبة". وأكدت وزارة الدفاع أن "تصدير المنتجات العسكرية من روسيا إلى صربيا يتم وفقًا للقانون الدولي وفي إطار التعاون العسكري التقني الثنائي". وكانت قناة "ديجي-24" الإخبارية الرومانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن السلطات الرومانية احتجزت قافلة سفن روسية تقل 30 دبابة 30 عربات نقل جنود مدرعة في طريقها إلى صربيا عبر نهر الدانوب وتمت مصادرة هذه التقنيات العسكرية.