الجمهورية 22/7/2019

دمج الواقع الافتراضي في السيارة

دخلت شركة بورش، في مشروع مشترك مع "هولورايد"، سيمنح الركاب الخلفيين فرصة للانغماس في عوالم الواقع الافتراضي المتعددة أثناء التنقل في السيارة. ويعتمد المشروع على تطوير نظارة رأس مجهزة بمستشعرات يتم إقرانها بالسيارة، بحيث يمكنها التكيّف مع حركات السيارة في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا تمّ توجيه السيارة حول منعطف، فإن الألعاب التي يلعبها الركاب ستغيّر اتجاهها أيضاً، بحيث يتكيف طول لعبة ما مع المدة المحسوبة للرحلة، وقال متحدث باسم بورش، إن هذه التقنية تعتبر بعداً جديداً للترفيه داخل السيارة.

رقاقة إلكترونية تخزن البيانات بنفس طريقة العقل البشري

في استخدام الضوء لخلق الذكريات وتعديلها طور فريق من الباحثين في أستراليا رقاقة إلكترونية، يمكنها تقليد العقل البشري. واستوحى فريق الباحثين من جامعة " أر.إم.أي. تي" الأسترالية فكرة الرقاقة من علوم البصريات الوراثية من أجل تطوير جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها. وتسمح علوم البصريات الوراثية للعلماء بفهم المنظومة الكهربائية لجسم الإنسان، كما تتيح إمكانية التحكم بالخلايا العصبية باستخدام الضوء، وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة رقيقة مصنوعة من خامات معينة تتغير مقاومتها الكهربائية مع تغير طول الموجة الضوئية التي تتعرض لها، بحيث تعمل على غرار الخلايا العصبية التي تقوم بتخزين وإلغاء البيانات من العقل البشري.

الشرق 24/7/2019

عقار "حصان طروادة" يدمر الخلايا السرطانية بخدعة مذهلة!

طور علماء جامعة "نورث وسترن" عقار "حصان طروادة"، الذي يخدع ويقتل الخلايا السرطانية، من خلال ربط العلاج الكيميائي بالدهون، التي تستخدمها الأورام كوقود للنمو.

وتقوم الخلايا الخبيثة بالتهام الدهون مع سحب علاج السرطان. وبمجرد دخول الورم السرطاني، يصبح العقار نشطاً ويدمر الخلايا القاتلة. واختبر العلماء النهج الجديد باستخدام العقار الكيميائي paclitaxel، الذي قضى "تماماً" على سرطان العظام والبنكرياس والقولون لدى الفئران.

وصمم العلماء دهناً يربط بالعقار في طرفي سلسلة الأحماض الدهنية، لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاء العلاج الكيميائي بنجاح أكبر. يجري إخفاء مزيج العقار - الدهن داخل البروتين المصلي البشري (HSA)، الموجود في الدم ويحمل جزئيات الدهون حول الجسم.

العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران

استطاع علماء الفيروسات لأول مرة القضاء على كل آثار الإيدز في خلايا فأرين، وذلك باستخدام معدل الجينوم9 crispr/cas.

وقد نشرت مجلة nature communication الأميركية نتائج أولى للتجارب، التي أجريت في هذا المجال. يذكر أن معدل الجينوم crispr/ cas9 تم تصميمه منذ 6 أعوام من قبل العالم الأميركي، فان جانغ، وبعض علماء البيولوجيا الآخرين، وأدخلت فيه منذ ذلك الحين تعديلات كثيرة، وكان يخضع أكثر من مرة لعمليات تحديث.

الشرق الأوسط 26/7/2019

عصر طائرات الركاب الأسرع من الصوت يقترب... والتكنولوجيا تنتصر على البيئة

تعمل شركة هيرميوز حالياً على إنتاج طائرة " ماخ 5 إي" اسرع من الصوت، بخمس مرات، وتقول إنها ستكون قادرة على أن تقطع الرحلة من لندن إلى باريس في 90 دقيقة فقط.

كما ستكون هذه الطائرة قادرة على قطع مسافة 4600 ميل بسرعة تصل إلى 3300 ميل في الساعة، وتقول هيرميوز إن هذه الطائرة لن تخفض فقط وقت السفر إلى حد كبير، وإنما أيضاً ستزيد من عوامل السلامة.

كما تقول الشركة إن هدفها يتمثل في "خفض أيام كاملة من جداول الرحلات الجوية التي تقوم بالذهاب والعودة"، مثل تخفيض وقت السفر من سان فرنسيسكو إلى طوكيو من 11 ساعة إلى خمس ساعات ونصف الساعة. وأشار تقرير أعده المجلس الدولي للنقل إلى أن الطائرات الجديدة، لن تلبي المعايير الحالية وستتجاوز في النهاية الحدود المسموح لانبعاثات غاز أوكسيد النيتروجين بنسبة 40 في المائة، وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة.