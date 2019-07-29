النهار/ رضوان عقيل

تناول الخلاف على المادة 80 من قانون الموازنة ومواقف الكتل النيابية الرافضة إلغاءها، وقال إن ذلك تسبب بحرج للرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، لكنه قال إن الرئيس بري لديه اعتبارات تدفعه إلى عدم افتعال أزمة مع رئيس الجمهورية ولا مع الوزير جبران باسيل، لذلك لم يُصدر أي موقف بعد تجميد توقيع الرئيس ميشال عون للموازنة، ونقل عن الرئيس بري قوله: إن علاقته بالرئيس عون لا يفكها حداد افرنجي، في إشارة منه إلى أنها تقوم على أسس وطنية متينة، ولأن البلاد لا تحتمل هذا النوع من الأزمات.

البناء/ النائب فريد البستاني

قال إنّ المعنيين يجمعون على اعتبار الموازنة أفضل الممكن، لكن علينا أن نعلم أنها لا تكفي وحدها، وإذا ما لم يتحرك الاقتصاد تصبح الأرقام حبراً على ورق، كيف إذا علمنا أن كل ترتيبات المالية العامة لن تستقيم ما لم ينمُ الاقتصاد ويتزايد نموه حتى نخرج من عنق الزجاجة. النمو الاقتصادي يحتاج لأشياء كثيرة من التخطيط وانتظام الخدمات العامة وإصلاح الإدارة ورعاية الدولة للصادرات، والواجب معرفته هو عندما تنمو الديون بسبب الفائدة المرتفعة بما بعادل الـ 7 أو 8 سنوياً، وينمو الاقتصاد بنسبة 1 و2 سنوياً، فهذا يعني أننا لسنا بعيدين عن سنة قريبة، أي بعد سبع سنوات تقريباً، يقفز فيها ديننا من 85 مليار دولار إلى 120 ملياراً بمعدل زيادة سنوية بخمسة مليارات هي المعدل الوسطي للعجز المقدر مع موازنة جيدة.

الجمهورية/ جوني منير

قال إن التقييمات الغربية حول الأزمة الحكومية التي يمر فيها لبنان تبدلت بسبب حادثة قبرشمون. ففي البداية كان التقييم الخارجي بأنّ الحكومة اللبنانية لن تتعطل كون استمرار وجودها يشكّل مصلحة حيوية لجميع الفرقاء اللبنانيين إلى أي جهة انتموا. لذلك لم يبدِ معظم الديبلوماسيون الغربيون يومها أي قلق حيال مصير الحكومة، وإنّ النزاع الحاصل سيبقى محصوراً ضمن الإطار اللبناني الضيق، وإنّ اللبنانيين سيبتدعون سريعاً مخرجاً لأزمتهم كما عوّدونا دائماً. لكن هذه الصورة المطمئنة تبدّلت أخيراً، ليرتفع منسوب الشكوك لدى الديبلوماسيين الغربيين في أنّ مصير الحكومة اللبنانية صار مرتبطاً بالأزمة الإقليمية العريضة.

الديار/ هيام عيد

رأت أن الأزمة المفتوحة الناتجة عن حادثة قبرشمون، تخفي في تطوراتها الأخيرة وتحديداً في اصطدام عملية المصالحة الموسعة، أكثر من علامة استفهام باتت تطرح في الكواليس الديبلوماسية الغربية، وتتناول السيناريو السلبي الذي ما زال مرشحاً للاستمرار والذي لا يظهر أي اهتمام أو يقيم أي وزن للواقع المالي للبلاد، ونقلت عن أوساط نيابية أن تفويت فرصة تسوية الأزمة على قاعدة المصالحة بين كل الأطراف ولا غالب ولا مغلوب، سيرتب أجندة محلية مختلفة في المرحلة المقبلة عنوانها المراوحة في المأزق والحائط المسدود لأية محاولات قد تجري من اجل تدوير الزوايا وإقامة خط فاصل ما بين الحكومة والاشتباك السياسي حول أحداث البساتين وقبرشمون.

اللواء/ احمد الأيوبي

رأى أن حادثة قبرشمون تحوّلت كمیناً سیاسیاً للرئیس سعد الحریري وللحكومة، رغم أن منطق الأمور یؤكد الانتهاء من التحقیقات الأولیة والبناء علیها لتوصیف الجریمة ثم التقریر إذا ما كانت تنطبق علیها شروط الإحالة إلى المجلس العدلي. وقال: إن مؤشرات تعطیل الحكومة لا تقتصر على ملف واقعة الجبل، بل تتوسع لتشمل تهدید الوزیر باسیل بإسقاط الموازنة بسبب تمریر البند الذي یحفظ حق الناجحین في مجلس الخدمة المدنیة، وعلى هذا، أصبح الشأنُ السني مفتوحاً على إدارةٍ مشتركة لرؤساء الحكومة السابقين مع الرئيس الحریري بسبب تفاقم وتراكم العجز عن مواجهة ما یتعرض له من سَحْبٍ للصلاحیات واستيلاء على مسالك القرار وتعطیلٍ للدور وتهشیم للمقام.

الشرق / يحيى جابر

قال إنّه على "اللبنانيين تدور الدوائر". هذا ما خلصت إليه قراءة مرجع سياسي بالغ الأهمية، لما آلت إليه الأوضاع في الدولة اللبنانية. وقد أكمل قائلاً إنّه لا يكون من المبالغة في شيء أن لبنان، اليوم، يعيش فصلاً من فصول الصراعات، وهناك أكثر من فريق يعمل على حقن الصراعات السياسية بمصل الطائفية والمذهبية والمناطقية لتحقيق درجة كبيرة من المناعة أمام المواطنة والانتماء الوطني الجامع والمانع، الذي وحده يوفر لهذا البلد وأهله الأمن والاستقرار والثبات والنمو.