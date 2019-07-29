وكالة الأناضول

وصول مدمرة بريطانية إلى الخليج لتعزيز حماية ناقلات النفط والسفن

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران. وذكرت الوزارة أن المدمرة "إتش إم إس دنكن"، ستنضم إلى الفرقاطة "إتش إم إس مونتروز"، "لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا" عبر مضيق هرمز، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: إن "حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضاً".

وكالة أنباء رويترز

الصين: كل الأطراف في اجتماع فيينا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

قال رئيس الوفد الصيني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران، إن كل الأطراف الموقعة على الاتفاق ترغب في الحفاظ عليه، وتعارض بشدة قرار واشنطن بإعادة فرض العقوبات على طهران من جانب واحد.

واجتمعت الأطراف المتبقية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران، لإجراء محادثات طارئة في فيينا وسط تصاعد حدة التوتر بين إيران والغرب في الشهر الماضي، بما يشمل مواجهات بحرية وانتهاك طهران للاتفاق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تحث إيران على التراجع عن الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي

حث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، طهران على العدول عن خططها اتخاذ خطوة ثالثة ضمن خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، والتي تبنتها رداً على ما تصفه بعدم ضمان مصالحها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها للعقوبات على طهران. وقال ريابكوف في تصريحات صحفية من فيينا، على هامش اجتماعات نواب وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، "في أوائل أيلول، ستنفذ إيران ما يسمى بالخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي".