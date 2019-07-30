الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري السوداني في وفاة الأمير بندر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلـ سعود، برقية عزاء من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آلـ سعود. وأعرب الفريق برهان عن أصدق التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

الأنباء - الكويت

الخالد بحث مع الحلبوسي تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الاثنين، رئيس مجلس نواب جمهورية العراق محمد الحلبوسي في ديوان عام الوزارة، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتعميقها في جميع المجالات، كما جرى خلال اللقاء التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات، المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.

الوطن - عمان

السلطنة تواصل جهودها مع إيران لضمان أمن الملاحة بهرمز

استقبل الرئيس الإيراني الدكتور حسن روحاني في مكتبه الرئاسي بطهران أمس، يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والوفد المرافق. وقد نقل خلال المقابلة تحيات وتمنيات السلطان قابوس بن سعيد إلى فخامة الرئيس الإيراني. من جانبه أبلغ الرئيس الإيراني نقل تحياته للسلطان. وأكد الرئيس الإيراني أهمية حفظ الأمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات بين المسؤولين في البلدين. وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.