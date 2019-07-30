Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 07/30/2019 - 10:56
Ar
  • Israel, U.S. working to upgrade UNIFIL’s mandate to weaken Hezbollah
  • إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على تطوير تفويض "اليونيفيل" لإضعاف حزب الله
  • Palestinians take part in a rally in support of president Mahmoud Abbas, in Hebron
  • الفلسطينيون يشاركون في تجمّع دعماً للرئيس محمود عباس في الخليل
  • Fatah: PA has begun 'gradual disengagement' from Israel
  • حركة "فتح": السلطة الفلسطينية بدأت بفك الارتباط التدريجي مع إسرائيل
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الثلاثاء, يوليو 30, 2019