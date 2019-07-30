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Published by lebarmy4 on ثلاثاء, 07/30/2019 - 10:56
Ar
- Israel, U.S. working to upgrade UNIFIL’s mandate to weaken Hezbollah
- إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على تطوير تفويض "اليونيفيل" لإضعاف حزب الله
- Palestinians take part in a rally in support of president Mahmoud Abbas, in Hebron
- الفلسطينيون يشاركون في تجمّع دعماً للرئيس محمود عباس في الخليل
- Fatah: PA has begun 'gradual disengagement' from Israel
- حركة "فتح": السلطة الفلسطينية بدأت بفك الارتباط التدريجي مع إسرائيل
Press:
Date:
الثلاثاء, يوليو 30, 2019