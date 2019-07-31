الشرق الأوسط

24/7/2019

صندوق النقد يخفض النمو العالمي لأدنى مستوى منذ 2009

خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019، واصفاً وضع الاقتصاد بأنه "معتدل" و"متباطئ"، في ظلَ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومسار "بريكست" الصعب في أوروبا، محذراً من أن مزيداً من الرسوم الجمركية الأميركية الصينية، أو خروجاً بريطانياً غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل الإمداد. وقال تقرير الصندوق إن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً، مشيراً إلى أنه منذ صدور عدد (نيسان) من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، واصلت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة، واتخذت الصين إجراءات انتقامية، برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من وارداتها من الولايات المتحدة. وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي الصندوق، خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو (تشيلي)، إن الاقتصاد العالم عند مفترق دقيق، وحثت الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية، أو كسبيل لحل الخلافات الدولية. وأضافت أن أحد المخاطر الرئيسية التي تشوب التوقعات يظل يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير.

29/7/2019

الفائض التجاري الألماني إلى " معضلة أوروبية"

تخضع حكومة برلين للضغوط مجدداً كي تلجأ إلى استعمال هوامشها الضريبية، لأجل دعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يترنّح بقوة اليوم. فالفائض التجاري الألماني تحّول الى معضلة أوروبية لأنه سرعان ما أصبح أرباحاً تتنعّم بها الشركات الألمانية، التي تقوم بتوزيع جزء منها على مساهميها. أما ما يتبقى منها فهو يظل قابعاً داخل خزائنها للاستعمال التجاري حصراً.

ويعلّق لورانس بون، وهو من كبار الخبراء لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تجمع تحت طيّاتها جميع الدول الصناعية، قائلاً إن الإجراءات التي يمكن للمصرف المركزي الأوروبي، أن يتخذها لتخفيف آثار الفائض التجاري الألماني على دول الاتحاد الاوروبي ضعيفة جداً، فمع معدل فوائد يرسو على تحت الصفر، ليس بإمكان السياسات المالية للأوروبي المركزي أن نكون فعالة.

26/7/2019

نمو لافت للإقراض في روسيا خلال النصف الأول من العام الحالي

قالت مؤسسات روسية تعمل في مجال مراقبة ودراسة أسواق المال، إن حجم القروض التي منحتها البنوك الروسية سجل نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري، ومتوسط قيمة القرض الاستهلاكي الواحد ارتفع في معظم الأقاليم الروسية. وصدرت تلك المعطيات في وقت انضم فيه بوريس تيتوف، مفوض الرئاسة الروسية لحقوق قطاع الأعمال، إلى الجدل المستمر حول خطورة نمو الإقراض.

ومن القروض التي تمنحها البنوك عادة للشخصيات الطبيعية، ويمكن تصنيفها ضمن القروض الاستهلاكية، أشارت بيانات المكتب الائتماني المشترك إلى زيادة عدد القروض الجديد التي حصل عليها المواطنون نقداً بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عددها 8.13 مليون قرض مقابل 7.15 مليون قرض جديد "نقداً" خلال النصف الأول من عام 2018. كما ارتفع عدد البطاقات الائتمانية المصرفية الجديدة التي حصل عليها المواطنون بنسبة 14%. في سياق متصل أعد "المكتب الوطني الروسي" صدرت هذه البيانات في وقت استمر فيه الجدل حول تأثير الإقراض الاستهلاكي على الاقتصاد الروسي. ويبدو أن وزارة الاقتصاد تصر على موقفها بشأن الحد من منح قروض استهلاكية، لذلك تستعد على ما يبدو لاحتواء تداعيات توقف البنوك عن منح تلك القروض للمواطنين.

الديار 25/7/2019

شائعات حظر بيتكوين في الهند باعتبارها تتسبب في انخفاض الأسعار

ازداد الهبوط المذهل لسعر بيتكوين الرقمية بسبب تقرير لم يتم التحقق منه تماماً، يفيد بأنه قد يتم حظر العملة المشفرة في الهند. المستثمر المليادير تيم دريبر، أحد كبار المدافعين عن البيتكوين، وصف التقرير الذي زعم انه اقتراح مسرب لحظر العملة في الهند بأنه مثير للشفقة وفاسد. وقد أثيرت تعليقاته بسبب وثيقة لم يجر التحقق منها يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرها محامي شركات الحوسبة فارون سيثي.

تنص الوثيقة أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالبحث عن العملة الرقمية أو إنشائها أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو تداولها أو إصدارها أو نقلها أو الخلص منها أو استخدامها ضمن أراضي الهند.

الوثيقة التي لاحظها أولاً، ذكرت شخصيات أخرى داخل مجتمع العملة المشفرة أن تطبيق هذا الحظر على كيان لامركزي مثل البيتكوين، سيكون شبه مستحيل انخفاض سعر البيكوتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فاقدة ما يقرب من 15 في المئة من قيمتها، ومنقصة اكثر من 10 مليارات دولار من قيمتها في السوق ومن بين العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، التي تكبدت خسائر كبيرة كانت الإيثيروم واللايتوكن لإمكانية حلولها محل أشكال العملة المتداولة الرئيسة، واصفاً إياها في وقت سابق من هذا العام، بأنها واحدة من أعظم التطورات التكنولوجية التي شهدتها البشرية على الإطلاق.

25/7/2019

أمن الفضاء الإلكتروني ... قلق وانتقادات متبادلة بين كبرى اقتصادات العالم في "منظمة التجارة"

شهدت آخر "مجموعة" من سلسلة اجتماعات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الإلكترونية، أمن الفضاء الإلكتروني والضوابط التنظيمية للتجارة الإلكترونية، نقاشات عميقة تلقت خلالها الصين وفيتنام انتقادات من الولايات المتحدة واليابان في مجال إجراءاتها الإلكترونية الاحترازية. وأطلعت الصين الأعضاء على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، يتعلق بحماية المستهلك والمسؤولية القانونية عن الخدمات المقدمة عبر المنصات الإلكترونية.

وأعربت اليابان عن قلقها إزاء تدابير مقترحة لقانون الأمن الفضائي الجديد في الصين، قائلة إن التدابير تتضمن أحكاماً مثيرة للقلق بشأن المسائل المتصلة بتوطين البيانات والتقييمات الأمنية بشأن نقل البيانات عبر الحدود.

وأشارت اليابان الى انها ستواصل عرض هذه المسألة على مجلس التجارة في الخدمات لأن التدابير بصيغتها الحالية لها تأثير في حقوق عديد من أعضاء المنظمة، وقد تعطل الأعمال التجارية بشكل سلبي.

30/7/2019

النفط يهبط بفعل مخاوف المستثمرين من التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط وسط قلق المستثمرين من آفاق النمو الاقتصادي العالمي، في حين انتهت المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع بين إيران والقوى الكبرى على نحو إيجابي بصفة عامة، بما يشير لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وتباطاً النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقعة في الربع الثاني مع ازدهار إنفاق المستهلكين وتعزز آفاق استهلاك النفط.

لكن النمو خارج الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أسرع ويرجع ذلك في جزء منه إلى تأثير الحرب التجارية الأميركية الصينية.

ويجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين هذا الأسبوع للمرة الأولى من انهيار المحادثات بينهما في أيار، فيما يسعى الجانبان لتسوية الخلافات العميقة بينهما. لكن التوقعات تشير إلى ضآلة احتمالات إحراز تقدم خلال المحادثات التي تجري في شنغهاي على مدى يومين. وينصب اهتمام المتعاملين والمستثمرين على اجتماعات مركزية كبرى من بينهما مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.