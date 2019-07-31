وكالة الأناضول

وزير المالية التركي: 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية منذ أيار

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيراق، أن أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية دخلت البلاد منذ أيار الماضي. جاء ذلك، في كلمة خلال لقائه مدراء قسم الأخبار الاقتصادية في الوكالات والصحف والتلفزيونات، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة. وأكد أن اقتصاد البلاد مقبل على مرحلة أكثر إيجابية، خلال النصف الثاني من العام الحالي. وذكر ألبيراق: "سينمو الاقتصاد التركي بشكل إيجابي، وأتوقع أن يقترب النمو مع الهدف المرسوم نهاية العام". وبين أن تركيا حققت نجاحاً سياسياً قوياً خلال آخر سنة، وتركت وراءها عاماً مليئاً بالإصلاحات؛ معرباً عن توقعه بتراجع التضخم دون النسبة الواردة في الأهداف المرسومة لـ 2019. وبحسب هيئة الإحصاء التركية، تراجعت نسبة التضخم في تركيا خلال حزيران الماضي، إلى 15.72 بالمئة نزولاً من 18.71 بالمئة مقارنة مع أيار السابق له. وبخصوص انخفاض نسبة البطالة، قال ألبيراق: "تركنا وراءنا أسوأ نسبة بطالة كانت 14.7 بالمئة، ووصلنا إلى نسبة تترواح بين 11-12 بالمئة مع أشهر الصيف". وأكد أن تركيا تقدم على خطوات هامة في شرق المتوسط، وتابع: "نأمل أن نسمع أخباراً إيجابية في القريب العاجل". وحول النظام الضريبي، أشار الوزير التركي إلى إجراء دراسة مفصلة لإكساب النظام هيكلاً تنافسياً. وتابع: "الأعمال المتعلقة بالإصلاح الضريبي مستمرة بشكل مكثف، نحاول إعداد حزمة بهذا الصدد حتى الخريف". وأكد على تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة الغموض المتعلقة بها، علاوة على تحسن الأنشطة الاقتصادية، وذلك بفضل سياسة قوية اتبعتها تركيا في آخر عام.

وكالة أنباء رويترز

صحف: نائب المستشارة الألمانية يسعى لتهدئة التوتر في الخليج

دعا وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج، وفقاً لما جاء في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه. وقال شولتس لمجموعة فونكه "هدف كل الساسة المسؤولين لا بد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين وعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر... خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية". ويحل شولتس محل المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع الحكومة الأربعاء لوجودها في عطلة. وقال إن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وكالة فرنس برس

خفر السواحل الإماراتيون في زيارة لإيران للمرة الأولى منذ عام 2013

استقبلت إيران وفداً من خفر السواحل الإماراتيين الثلاثاء، بهدف إعادة إحياء محادثات أمن الملاحة المتوقفة منذ العام 2013، وفقاً لوسائل إعلام رسمية. ونقلت الوكالة الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن "الاجتماع السادس المشترك لخفر السواحل بين إيران ووفد زائر يضم سبعة أشخاص من الإمارات العربية المتحدة، سيعقد في طهران من أجل مناقشة التعاون الحدودي بين الدولتين". وأضافت الوكالة أن "الدولتين ستناقشان قضايا تتعلق بالحدود المشتركة وزيارات المواطنين والدخول غير القانوني وتسهيل تشارك المعلومات". وقال مسؤول خليجي لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويّته إن الاجتماع "روتيني تنسيقي تقني، له علاقة بموضوع الصيادين وبمواضيع مماثلة". وأضاف أن الاجتماع في طهران "لا علاقة له بالتوترات الإقليمية الأخيرة".

وكالة أنباء شينخوا

الصين وباكستان تعززان التعاون فى ممر باكستان - الصين الاقتصادي

قال وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني إنه يجب على الصين وباكستان تطبيق التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجيين. وأضاف وانغ خلال اجتماعه مع زبير محمد هيات رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، أنه يجب على الجانبين تحقيق تقدم قوي في بناء ممر الصين باكستان - الاقتصادي وتعميق التعاون في مجالات مختلفة، من بينها مكافحة الإرهاب والأمن لتحقيق المزيد من التنمية في العلاقات الثنائية. وأشار وانغ إلى أن باكستان شريكة تعاون استراتيجية في جميع الظروف بالنسبة للصين، قائلاً إنه لطالما وثقت البلدان في بعضهما البعض ودعمتا بعضهما البعض بغض النظر عن تغيرات الأوضاع الدولية والإقليمية. وأشاد وانغ بالزخم القوي لتنمية العلاقات الثنائية، وأكد على الإنجازات التي تم تحقيقها في بناء الممر، مضيفاً أن التعاون في بناء الممر يتجه نحو مرحلة جديدة تجسد الإثراء والتوسيع والتنمية عالية الجودة. وأشاد زبير بالعلاقات رفيعة المستوى بين باكستان والصين وأعرب عن إعجاب باكستان بتنمية الصين. وقال زبير إن باكستان تتفق بشكل كامل مع مبادرة بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية وتدعم بشدة البناء المشترك للحزام والطريق وتعتزم اتخاذ تدابير قوية لضمان تقدم بناء ممر باكستان - الصين الاقتصادي بشكل سلس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش السوري يختبر بالنار دفاعات "الإمارة الصينية" قرب الحدود التركية

ينفذ الجيش السوري تمهيداً جوياً وصاروخياً مكثفاً على مواقع مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" في ريف اللاذقية الشمال الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة خاضتها وحدات الاقتحام على خطوط التماس مع الإرهابيين. قال مراسل "سبوتنيك" في اللاذقية إن محور تلال كباني في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، شهد منذ صباح الثلاثاء تمهيداً مدفعياً وجوياً وصاروخياً كثيفاً نفذه الجيش على مواقع ومقرات الإرهابيين وخطوط إمدادهم، حيث نفذ الطيران الحربي خلال الساعات الـ 24 الماضية، عشرات الغارات الجوية استهدفت النقاط المتقدمة لتنظيم "الحزب الإسلامي التركستاني" الذي يتكون من إرهابيين صينيين. ونقل المراسل عن مصدر ميداني في جبهات القتال قوله: إن عملية التمهيد هذه تأتي لتدمير بنك أهداف معادية تم استطلاعها مسبقاً من قبل وحدات الرصد في الجيش، موضحاً أن هذه المواقع تتكون من نقاط تمركز ومرابض مدفعية ودشم ومنصات إطلاق صواريخ، تستخدمها المجموعات المسلحة في قصف البلدات والقرى الآمنة الواقعة تحت سيطرة الدولة، مضيفاً أن الطيران الحربي ينفذ غاراته وفق أجندة مدروسة لقطع خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة، بهدف فصلها عن ريف إدلب، وبالتالي تسهيل أي عمل بري قد تقوم به قوات الاقتحام في مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن وحدات الجيش نفذت عدة محاولات اختبارية للتوغل باتجاه مناطق سيطرة المسلحين، بهدف الوقوف على ردود أفعالهم وكشف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم.