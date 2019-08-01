TL

رئيس الجمهورية يسأل عن صلاحياته المتعلقة بمجلس الوزراء، ومجلس النواب الذي تلقى رسالة بالسؤال سيكون له جواب عن طريق تفسير اتفاق الطائف في المادة الخامسة والتسعين المتعلقة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى طلب رئيس الجمهورية توضيح المسألة الدستورية العائدة لصلاحياته في مجلس الوزراء.

المنار

وفق النظام وقع رئيس الجمهورية قانون موازنة العام الفين وتسعة عشر، مرفقاً برسالة إلى مجلس النواب يطالبه فيها بتفسير المادة الخامسة والتسعين من الدستور حفاظاً على الميثاق والعيش المشترك كما حملت الرسالة.

nbn

بانتظار أن تتسلم الرئاسة الثانية رسالة الرئاسة الأولى حول المادة 95 من الدستور التي تندرج ضمن حقوق رئيس الجمهورية، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسائل في أكثر من اتجاه ولكن بفحوى وطنية: المجلس النيابي سيبقى الحصن المنيع ضد أي انقسام كل شيء نتحمله إلا وحدة البلد ووحدة أبنائه ومقاومة داء الطائفية لا تكون باستخدام الطائفية نفسها بل دواءها التسامح والحوار والفهم المشترك والمتبادل.

mtv

عشية عيده الرابع والسبعين، أيها الساسة أتركوا للجيش شرف الدفاع عن دولة مكتملة الصفات، عن دولة تستحق أن يستشهد من أجلها خيرة الشباب.

فما يقوم به بعض الساسة يفرغ شهادة الشهداء من معانيها السامية ويضاعف حرقة الأمهات والزوجات والأبناء على فقدان فلذات الأكباد.

NTV

لاحت بيارق حلحلة بمبادرة جديدة واجتماع اللجنة الخماسية أبقى بنود المبادرة سرية فيما تحدثت مصادر مقربة إلى الرئيس سعد الحريري عن أجواء انفراجات تحققت في الساعات الأخيرة، يتوقع ترجمتها بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قبل حلول الأضحى.

المستقبل

وقع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة. أما الوقوع في فخ تجاوز الميثاق، فمستحيل، لأنه حكماً مرفوض من جميع اللبنانيين.

OTV

على المستوى الميثاقي، وفي انتظار الدولة المدنية التي تبقى الحل الأمثل، يبقى أن لبنان هو بلد التنوع، وإن التنوع بلا شراكة ومناصفة وتوازن هو تنوع بالاسم فقط، أو تنوع شكلي، تماماً كذاك الذي تغنى به البعض في مرحلة الوصاية وما بعدها، والذي وضع أوزاره مع انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل أولى حكومات العهد الحالي واقرار قانون الانتخاب الجديد.

LBC

هنيئاً للجيش في عيده وهنيئاً للبنانيين بجيشهم، والدعاء أن يشكل بمناقبيته أمثولة تقتدي بها كل المؤسسات ليقوم لبنان من كبوته ويستعيد دوره ومكانته بين الأمم.

الميادين

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي​ الإيراني، ما لم يقم الأوروبيون بحمايتها من العقوبات​ الأمريكية.

الجزيرة

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "الأولوية ستكون محاولة استعادة ​حكومة​ تقاسم السلطة في ​إيرلندا الشمالية، التي تعد الساحة الرئيسية لمعركة "​بريكست​"، مشيراً إلى أنه "من الرائع أن أكون هنا في إيرلندا الشمالية، ومن الواضح أن السكان كانوا بلا حكومة، لمدة عامين وستة أشهر، لذا فإن تركيزي الرئيسي هو أن أبذل قصارى جهدي للمساعدة في النهوض والتقدم مرة أخرى".

العربية

لفت وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى أنه "متشكك للغاية بشأن طلب ​الولايات المتحدة​ من بلاده الانضمام إلى مهمة عسكرية في ​مضيق هرمز​"، مشيراً إلى أنه "من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة، وإن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر".