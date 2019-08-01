لبنان الحر

أشارت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ إلى أن "موضوع التحول الرقمي بات يمثل أحد أهم القطاعات التي تتطلب تنسيقاً بين القطاعين العام والخاص".

صوت لبنان

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​،​ أن "​الوضع المالي​ مستقر، وأنه عرض لرئيس الجمهورية عدداً من المبادرات التي ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل ​الاقتصاد اللبناني​"، مشيراً إلى أن "نشر موازنة العام 2019 عامل مهم في الانتظام المالي على مستوى البلاد".

radio orient

التقى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ وعرض معه مجمل الأوضاع العامة.

اذاعة النور

نقل النائب ​علي بزي​ عن رئيس المجلس ​نبيه بري​ استغرابه عدم انعقاد مجلس الوزراء بالرغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي المالي، وأكد بري أن مقاومة الطائفية والمذهبية تكون باستعمال التسامح والحوار والفهم المشترك. ولفت إلى أن المبادرات محكومة بتوافق الأطراف المعنية وإننا أحوج ما نكون لموكبة عمل ​المجلس النيابي​ في موضوع الموازنة.

صوت المدى

أعلنت ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية أن ​الرئيس ميشال عون​، أكد في رسالته إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أنه "يقتضي تفسير المادة 95 من ​الدستور​ معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك.