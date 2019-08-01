أعلنت الولايات تسليم تركيا 4 مروحيات عسكرية من طراز"بوينغ س أتش 47" في ميناء إزمير.

قال أمين حلف الناتو إن الحقل يستعد لسيناريو أنهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، ويعتزم الرد بمجموعة من التدابير والرد على الوضع الأمني الجديد بطريقة منسقة ومدروسة عبر الوسائل الجوية والصاروخية وتحسين الاستخبارات والتدريب والمبادرات الجديدة في مجال الحد من الأسلحة، وحمّل ستولتبرغ- روسيا مسؤولية انتهاك الاتفاقية.

كشف 3 مسؤولين أميركيين لمحطات أن بي سي نيوز أن عملية استخباراتية أدت إلى مقتل حمزة بن لادن الذي جرى توليه منصب أبيه كزعيم للقاعدة ورفض المسؤولين الحديث عن تفاصيل مكان وزمان وفاة حمزة أو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مقتله، وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية أو مكان حمزة في أي بلد.

أعلنت السلطات الإيرانية عن غرق عبّارة تجارية انطلقت من ميناء الشارقة باتجاه ميناء دير الإيراني وتم انتشال 3 بحارة أحياء وآخر ضحية ويجري البحث عن الخامس وأعلن مسؤول بحري إيراني أن أسباب الغرق لم تعرف.

طلب البنتاغون مواصفات لنقل جنود ومعدات عسكرية ثقيلة بهدف ضمان إعادة انتشار والنقل السريع للقوات الأميركية في أوروبا وكذلك دعم النقل للمناورات العسكرية الرئيسية.