أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً أضاف فيه مادتين إلى قانون الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي تشملان تعريفاً شاملاً لـ "المفقود" و"الشهيد" وتعديل أحكام تتعلق بمعاشات المفقود.

أعلن الأردن أنه تم إحباط محاولة تسلل 18 شخصاً من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وأنه تم العثور على قطعة سلاح ومليون وستين ألف حبة كبتاغون وذخائر.

نجحت مساعي الهلال الأحمر السوري في عملية تبادل حصيلتها الإفراج عن جنديين سوريين و 13 مدنياً مقابل 14 معتقلاً من الجماعات الإرهابية وتمت المبادلة على معبر بلدة دير قاق التابعة لريف حلب الشرقي.

استهدفت وحدات الجيش السوري مواقع "النصرة" من محيط حصرايا والأربعين ضمن أهدافها في قطع طرق إمداد المجموعات الإرهابية.

نفّذ الطيران السوري والروسي سلسلة غارات على مواقع المسلحين في أرياف حماه الشمالي وإدلب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، كما شنّ الطيران الحربي والمروحي غارات على مواقع المسلحين في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وكذلك على مواقع في لطمين ومحيط كفرزيتا.

دعا التجمع المهنيين السودانيين إلى مليونية اليوم بعنوان القصاص العادل محملاً المجلس العسكري مسؤولية أي عنف قد يحدث.