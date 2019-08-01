البناء/ إياد موصلّي

تناول موضوع عيد الجبش اللبناني وقال: إذا نظرنا إلى جيشنا وجدنا أمامنا جيشاً قوّته ليست في عتاده ولا بعديده القليل، ولكن في وضوح رسالته المهنية ونظافة القيادة التي تسير به إلى مراقي المجد. هذا الجيش قضى على محاولات زعزعة الأمن بالغدر الذي قامت به حفنة منحرفة، فجيشنا وهب الروح والذات وسهر الليالي ويده على الزناد ليحفظ للبلاد عنفوانها وعزتها وكرامتها.

الديار/ بولا مراد

قالت أنّه لا شكّ أنّ العقد تتراكم وهي تسابق مساعي الحلّ، لكن ثمّة إصراراً على تخطي أزمة تعطيل الحكومة، ومصادر مقرّبة من الرئيس الحريري، أكدت أنّ الأخير "ليس بوارد التخلّي عن مسؤولياته طالما أنّ لديه القدرة على التحاور وتدوير الزوايا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه". إلاّ أنه "لا تنازل ولا تفريط بصلاحيات الرئاسة الثالثة، والرئيس الحريري يمارس صلاحياته كاملةً وبكلّ مسؤولية". ورئيس الحكومة لن يرفع الراية البيضاء ولن يتمكنوا من إحراجه لإخراجه.

اللواء/ لينا الحصري زيلع

تناولت موضوع أزمة حادثة قبرشمون والإتصالات واللقاءات المكثّفة في الساعات الماضية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من شهر، ولفتت إلى ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس من السراي الحكومي إنه غير متشائم، محمّلاً المسؤولية لمن يريد افتعال المشاكل في البلد، مما يؤكد انه لن يتوقف عن بذل الجهود للوصول إلى تفاهم لإنهاء الأزمة الحالية.

اللواء/ عمر البردان

قال بأنّ التصعيد الجنبلاطي الإرسلاني لم يمنع من استمرار مساعي الوسطاء لتطويق تداعيات أحداث الجبل، والتي من المرجح استكمالها بحثاً عن حل لا يبدو قريباً للمأزق الراهن، ما يعني أن لا جلسة للحكومة هذا الأسبوع بانتظار المزيد من المشاورات لتجاوز هذا المأزق. وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة سيجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ الموقف الذي يعيد الاعتبار للوضع الحكومي، لأنّه بالتأكيد يرفض أن يمتد الشلل أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنه ورغم ارتفاع حدة التوتر، فإنّ المجال لا يزال مفتوحاً لحدوث تطور إيجابي في الأيام القليلة المقبلة، قد يفضي إلى إحداث خرق في الجدار، يقود إلى تسوية تضع حداً للأزمة الحالية.