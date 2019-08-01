روسيا اليوم

موسكو تدعو موقع "تويتر" إلى رفع الحظر عن حساب السفارة الروسية في سوريا على وجه السرعة

طالبت موسكو، موقع "تويتر" برفع الحظر الذي فرض على حساب السفارة الروسية في سوريا على وجه السرعة. وأشارت الوزارة إلى أن الموقع أقدم على حظر صفحة السفارة الروسية في دمشق دون تقديم أي توضيحات بهذا الشأن، مضيفة أن موسكو تعتبر هذا الإجراء بأنه "رقابة وانتهاك لحرية الصحافة".

"من جانبها، أفادت سفارة روسيا لدى جنوب إفريقيا، في بيان، بأن "تويتر" حجبت حساب السفارة في دمشق بعد أن نشرت هذه الأخيرة، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، مادة تنتقد نشاطات منظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا.

وكتبت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا بسخرية: "شرطة الأفكار قد وصلت إلى المكان"، ردا على إجراء موقع التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم

ألمانيا: لن نشارك في العملية الأمريكية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده لن تشارك في المبادرة الأمريكية لإطلاق عملية بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة التركيز على تفادي التصعيد في المنطقة.

وقال ماس، في تصريح أدلى به، خلال توجهه إلى العاصمة البولندية وارسو: "علينا تفادي أي تصعيد لاحق في مضيق هرمز، وهذا ما تمثل به موقفنا دائما". وأضاف ماس، تعليقا على خطة الولايات المتحدة لإنشاء تحالف دولي معني بحماية أمن الملاحة في المنطقة عبر تنفيذ عملية بحرية مستدامة: "لا يمكن أن يكون حل عسكري هنا، وألمانيا لن تشارك في المهمة المقترحة والمخطط لها من قبل الولايات المتحدة".