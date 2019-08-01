الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون وقع 4 مراسيم لترقية تلامذة الكلية الحربية إلى رتبة ملازم ابتداء من 1 آب

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم ترقية تلامذة ضباط الكلية الحربية إلى رتبة ملازم في الأسلاك العسكرية، الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك. وحملت المراسيم الأرقام 5384، 5385، 5386، 5387، تاريخ 31 تموز 2019. وحملت المراسيم تواقيع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير المال علي حسن خليل، وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفّار الحسن.

وكالة أنباء رويترز

دبلوماسيون: مجلس الأمن يجتمع لبحث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة مغلقة يوم الخميس للنظر في التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يعتقد أن إطلاق الصواريخ "مجرد عامل آخر للتذكير بأهمية استئناف المحادثات بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وكالة فرنس برس

جاريد كوشنر يبحث عملية السلام مع العاهل الأردني

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وبحث الجانبان "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأكد الملك "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس المصري يكشف لأول مرة عن "مخزن سري ضخم تحت الأرض"

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء مشروع "عقل جامع لبيانات الدولة" يحتوي على منظومة ضخمة من الخوادم في مكان ما تحت سطح الأرض، وأشار بأن الدولة أنشأت ما وصفه بـ"العقل الجامع" لكل الدولة المصرية، على عمق 14 متراً في منطقة ما. وأوضح السيسي أن هذا المجمع المعلوماتي يتمتع بأعلى درجات التأمين، مشيراً إلى وجود مكان آخر يقوم بدور "عقل" بديل، في حالة حدوث أي طارئ.