الجمهورية:29/7/2019

منافسة قوية في سوق انتقالات أوروبا

يتنافس فريقاً أرسنال الإنكليزي ونابولي الايطالي على خدمات الدولي العاجي نيكولا بيبي، مهاجم ليل وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي قد ينضمّ هذا الأسبوع إلى صفوف أحدهما، بحسب ما أفاد مصدر قريب من الملف أمس.



الجمهورية:29/7/2019

"ولعت" في سباق ألمانيا

تُوج الهولندي ماكس فرستابين، سائق فريق ريد بول، بلقب جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة ال 11 في بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى "فورمولا 1" متفوقاً على الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، والروسي دانييل كفيات سائق سكوديريا توروروسو.



الجمهورية:29/7/2019

أياكس بطل السوبر

أحرز أياكس أمستردام لقب الكأس السوبر الهولندي للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه التاريخي أيندهوفن 2-0 على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.



الجمهورية:29/7/2019

نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية االفرنسية أمس أنّ النجم البرازيلي نيماردا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في 11 أب.

الجمهورية: 30/7/2019

لوكاكو خارج يونايتد ويقترب من إنتر

عزّز مانشستر يونايتد الإنكليزي التقارير التي تتحدّث عن إمكانية انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية يخوضها اليوم.

الجمهورية:30/7/2019

جيانغسو يضم سانتيني بدلاً من بايل

تعاقد جيانغسو سونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز مع المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني، الأمر الذي ينهي سعي النادي للتعاقد مع الجناح الويلزي غاريث ببيل من ريال مدريد الإسباني.

الجمهورية:30/7/2019

راكيتيتش أولوية ليونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ مانشستر يونايتد وضع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، متوسط ميدان برشلونة الإسباني، ضمن أولويات التدعيم في فترة الانتقالات الصيفية. وجاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، التي أكدت أنّ "الشياطين الحمر" يريدون ضم اللاعب بشكل فوري حال رحيل الفرنسي بول بوغبا عن صفوف الفريق.

الجمهورية:30/7/2019

غضب كوري لإستخفاف رونالدو بهم

أفادت شركة محاماة كورية جنوبية أنّ أكثر من 2000 مشجع كوري سيقاضون وكالة رياضية على خلفية عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة جمعت الأسبوع الماضي بين فريقه يوفنتوس الإيطالي وفريق من نجوم الدوري الكوري الجنوبي. وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في سيول الجمعة، متجاهلاً هتافات مشجعين طالبو بدخوله أرض الملعب الذي غصت مدرجاته ب 65 ألف متفرج، ما دفع العديد منهم للهتاف لصالح غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والحائز، مثله مثل رونالدو، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

الشرق:30/7/2019

القصة المثيرة للكولومبي إيغان برنال أصغر دراج يفوز بطواف فرنسا

نشأ الكولومبي إيغان برنال في المرتفعات، وفي الجبال الفرنسية ضمن لقب الطواف الأشهر للدراجات الهوائية في العالم، واضعاً بلاده على الخريطة المتعرجة لرياضة تتطلب الكثير من المثابرة والتحمل والصبر.