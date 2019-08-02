TL

أوضحت مصادر أن اللقاء الثلاثي في إحتفال الفياضية، لم يحمل جديداً، في هذا الإطار فيما اللواء عباس إبراهيم مستمر في تحركه، وأشارت أوساط سياسية إلى أن الوضع الحالي قد يستمر إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وقالت إن الرئيس الحريري سيكون في زيارة خارجية.

المنار

لا يزال الجهة القادرة على جمع اللبنانيين وسياسييهم المتناقضين الى حد التضاد، ولا يزال عنوان الوحدة الوطن يلامس كل الخطوط الحمر في شتى الملفات، إنه الجيش اللبناني، الأمن خط أحمر قالها فخامة رئيس الجمهورية على مسمع الجيش وكبار ضباطه. والاقتصاد تجاوز كل الخطوط قالها الرئيس على مسمع السياسيين وكل اللبنانيين، فإن لم نضح جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا، فإننا نخاطر بفقدها كلها، حذّر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

nbn

هنيئا للجيش في عيده وهنيئا للبنانيين بجيشهم، معقد رجائهم الذي تنحني الهامات أمام عظمة تضحيات بواسله وقد جدلوا من خيوط الشمس عناوين انتصارات مصنوعة من أحرف نور ونار.

mtv

وحده الجيش يستحق العيد، فهو يغدق على لبنان بسياسييه ومواطنيه ورعاياه ولاجئيه ونازحيه، ويواجه الإرهاب والاحتلال في آن، بالدم عندما تدعو الحاجة وبالعرق والسهر والتعب، و هنا الحاجة متواصلة منذ العام 1993. لا يتحلى بفضيلة العرفان بالجميل سوى المواطن اللبناني وعدد قليل من السياسيين.

NTV

كثرت المحادثات في شهر وهنالك اليوم مخرج وحيد بتكليف السلطة القضائية لتجري تحقيقاتها وتبت الموضوع وممنوع أن نعود إلى وضع غير مستقر "كرمال أي كان" كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله وفد قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون وذلك بعد حضور أركان الدولة السياسية والأمنية العرض العسكري في ثكنة شكري غانم في الفياضية لمناسبة عيد الجيش ومن هناك وجه عون رسائل إلى الداخل.

OTV

توجه القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى العسكريين بالقول: نحن يا رفاق السلاح لسنا أبناء مهنة أو وظيفة، وإن كنّا نعيش من راتب ونتكئ على تقديمات ممنوحة لنا وهي حقنا، مشيراً إلى أن الأخطار التي يتعرض لها الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط.

LBC

كان لبنان في عيد، مع عيد الجيش، لكن الهم الأكبر كيفية لَم شمل السلطة التنفيذية بعد الانهيارات المتلاحقة للمبادرات والوساطات المتعلقة بحادث قبرشمون.

الميادين

عقد وفد ​سوريا​ برئاسة ​بشار الجعفري​ اجتماعًا مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في إطار الجولة الـ13 من محادثات ​أستانا​ حول تسوية الأزمة في سوريل.

الجزيرة

نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن الوزير الاسرائيلي السابق ​أيوب قرا​ أن "​السعودية​ تدرس شراء ​الغاز الطبيعي​ من إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الجانبين بحثا مد خط أنابيب يصل بين السعودية وإيلات".

العربية

وصل اليوم مستشار الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، إلى ​القاهرة​، ضمن جولة يجريها في المنطقة قادته حتى الآن إلى ​الأردن​ و​إسرائيل​.