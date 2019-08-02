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لبنان الحر
بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مجلس النواب، مع وفد من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى برئاسة العميد الركن مارون خريش، "في الظلم الذي حل بالعسكريين المتقاعدين بسبب الموازنة التي فرضت ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد.
صوت لبنان
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم أن "لرئيس الحكومة سعد الحريري حقا دستوريا في اختيار موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء"، مستبعدا "ان تعقد جلسة لان الوضع مكهرب".
radio orient
التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد، شدّد خلاله على "أهمية العمل على المستوى السياسي لجمع الصف ووحدة الموقف الوطني، وضرورة إخراج البلاد ومؤسسة مجلس الوزراء من دائرة التعطيل.
اذاعة النور
نشر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة النص النهائي بخصوص اعفاءات رسوم الانتقال والتسوية في المخيمات الفلسطينية كما قدّمه وصوّت عليه البرلمان اللبناني ووقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس.
صوت المدى
أعرب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد بعد لقائه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد عن تقديره للدور الوطني والقومي الذي يؤديه الحزب القومي، مشدداً على أن "لبنان أحوج ما يكون إلى الخطاب الوطني الجامع.