لبنان الحر

بحث الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، في ​مجلس النواب​، مع وفد من الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى برئاسة العميد الركن ​مارون خريش​، "في الظلم الذي حل بالعسكريين المتقاعدين​ بسبب الموازنة التي فرضت ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد.

صوت لبنان

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ أن "لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حقا دستوريا في اختيار موعد انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​"، مستبعدا "ان تعقد جلسة لان الوضع مكهرب".

radio orient

التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، في دار الطائفة في ​بيروت​، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ على رأس وفد، شدّد خلاله على "أهمية العمل على المستوى السياسي لجمع الصف ووحدة الموقف الوطني، وضرورة إخراج البلاد ومؤسسة ​مجلس الوزراء​ من دائرة التعطيل.

اذاعة النور

نشر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدكار طرابلسي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة النص النهائي بخصوص اعفاءات رسوم الانتقال والتسوية في ​المخيمات الفلسطينية​ كما قدّمه وصوّت عليه ​البرلمان اللبناني​ ووقعه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يوم أمس.

صوت المدى

أعرب وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ بعد لقائه رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​فارس سعد​ عن تقديره للدور الوطني والقومي الذي يؤديه ​الحزب القومي​، مشدداً على أن "​لبنان​ أحوج ما يكون إلى الخطاب الوطني الجامع.