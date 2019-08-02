قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ربابكوف رداً على اعلان مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون إنسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ أن روسيا ستفعل الشيء نفسه في حال نشرت اميركا الصواريخ المحظورة في اوروبا على مسافة مماثلة من الحدود الاميركية، ورجح مصدر أن تكون كوبا هي المعنية بذلك.

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه سيفرض رسوماً جمركية اضافية بنسبة 10 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من أول أيلول.

قدم عضوان في الكونغرس الاميركي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس كونز مشروع قرار لمحاسبة الحكومة السعودية على مقتل جمال خاشقجي ويطلب مشروع القرار من مدير المخابرات الوطنية تقديم تقرير يحدد المسؤولين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية، أو تأمروا لقتل خاشقجي لفرض عقوبات عليهم، كما يطلب من وزير الخارجية تقديم تقرير عن سجل حقوق الانسان في السعودية.