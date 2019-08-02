أبدت روسيا اسفها ودهشتها من انشاء الأمم المتحدة هيئة للتحقيق في وقائع تدمير البنية التحتية غرب سوريا واتهمت الدول التي ليس لديها رغبة حقيقية في السلام بسوريا بالضغط على أمين عام الأمم المتحدة الذي أنشاء اللجنة.

حيا الرئيس بشار الأسد بطولت وتضحيات الجيش السوري بالذكرى الـ 74 لتأسيسه وشدد على أن الحرب المفروضة على سوريا منذ أكثر من 8 سنوات لم يدخر بالغالي والنفس في سبيل الدفاع عن الوطن وابنائه وسطر أروع صور البطولة والفداء عن حرب على الإرهاب والتصدي للعدوان.

أعلن المبعوث الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتيف أن روسيا لن تسمح بأن يكون للمسلحين في إدلب منطقة هدوء ليتمكنوا من احتجاز 3 ملايين شخص كرهائن.

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في وفد يشارك في محادثات استانا، أن الجولة الحالية من المحادثات لن تشهد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وقال المصدر أن الاعلان عنها سيتم حصراً من قبل الأمم المتحدة التي سيزور مبعوثها غير بيدرسون دمشق الأسبوع المقبل.

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تتوقع أن يؤدي اشتراك شركاء عرب جدد في مفاوضات "صيغة استانا إلى زيادة مستوى المشاركة في التسوية السياسية وأنضم لبنان والعراق إلى محادثات المقرر أن تنتهي اليوم بمشاركة الدول الضامنة وسوريا المعارضة.

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن روسيا تساءلت كيف يجري تزويد الجيش الاميركي بكل ما هو ضروري في اراضي منطقة مخيم الركيان واتضح إلى التزويد يأتي من العراق والاردن.

اقر البنتاغون بتدريب مجموعات مسلحة في التنف وقال المكتب الاعلامي للتحاف أن شركاءه في منطقة التنف هم "مغاوير الثورة" الذين اظهروا فاعليتهم في ردع "داعش" ودعم الأمن في التنف.

قالت وكالة "سانا" أن صاروخاً اسرائيلياً سقط جنوب غرب القنيطرة وذكرت أن الاعتداء تسبب في أضرار مادية فقط.

سيطر الجيش السوري على وادي حسمين ومزارع قريتي الزكاة وابو رعيدة واقترب من مدينة كفرزيتا.

أكد مصدر عسكري سوري أنه تمت الموافقة على وقف اطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بأدلب شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الارهابيين 20 كلم بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد.

سقط 36 قتيلاً بينهم قائد اللواء الاول في الجيش اليمين واصيب العشرات في هجوم نفذه الطيران اليمني المسير واستهدف عرضاً عسكرياً في معسكر الجلاء في عدن وسط دهشة لدى قوى التحالف بسبب تخطي الطائرات كافة الاجراءات، وادى انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزاً أمنياً في عدن إلى مقتل 13 وإصابة 16 أثناء التعداد الصباحي للضباط والجنود وأطلقت أيضاً أضراراً مادية كبيرة في مركز الشرطة، واكد الحوثيون أن الضربات رداً على المحازر التي يرتكبها التحالف.

اعرب المبعوث الدولي اليمني مارتن غريفين عن قلقه البالغ ازاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم وصعدة يوم الاثنين واودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والاطفال وكرر دعوة الاطراف إلى الوفاء بالتزامها باسلاح.

أعلنت السلطات العراقية عن تدمير 12 وكراً لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك وأنها قوة من الفرقة الخامسة تسرع في تفتيش قريتي البنادرة والخرداد حيث عثرت على 6 أنفاق و 3 أوكار للارهابيين وعثرت على عبوات ناسفة.

أعلن وزير الداخلية التونسي عن إحباط عدة محاولات ارهابية بينها استهداف مطار قرطاج ومراكز عسكرية وأمنية.

أعلنت لجنة اطباء السودان أن 4 متظاهرين على الاقل قتلوا واصيب كثيرون في اطلاق نار في مدينة ام درمان، وسط تظاهرات شملت عدة ولايات بينها الخرطوم بدعوة من تجمع المهنيين للخروج في ملونية "القصاص العادل" احتجاجاً على مقتل 6 متاظرين في مدينة الأبيض الاسبوع الماضي، وضرورة تسلم السلطة للمدنيين.