الديار/ فؤاد أبو زيد

من غير المسموح ان يمرّ عيد الجيش، من دون ان نقول له، نحن نحبّك. وغير مسموح ان يمرّ العيد، دون ان نتمنى له ان يكون سلاحه القوة الوحيدة على ارض لبنان، ليستعيد لبنان سيادته واستقلاله وقراره الحرّ.

وغير مسموح ان نغطس في مواضيع الساعة، دون ان نحذّر اهل السلطة والسياسة، ان توظيف السياسة والمصلحة الخاصة في الجيش وقوى الامن والدين، جريمة بحق لبنان وشعبه وديمومته فتجنّبوه.

وغير مسموح في عيد الجيش، ان ننسى قوافل شهداء الجيش والقوى الامنية، الذين سفحوا دماءهم لنبقى نحن ويبقى لبنان.

الديار/ هيام عيد

بات من الواضح ان دفعاً قد اعطي في الساعات الماضية للحراك الذي يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري ويلاقيه فيه رئيس الحكومة سعد الحريري، من اجل تحديد موعد وشيك لجلسة وزارية وعدم الركون الى واقع المراوحة الذي فرضته المواقف والشروط المتبادلة لطرفي الخلاف السياسي العميق. واضافت الاوساط السياسية ان التأزم قد وصل الى ذروته. وبالتالي، فان التراجع عن التصعيد هو الذي سيحصل قريباً وذلك بصرف النظر عن الغموض الذي لا يزال يحيط بالوساطة الجديدة الجارية.

الأخبار/ هيام القصيفي

اعتبرت أن يطرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى رئيس المجلس النيابي قراءة مجلسية للمادة 95 من الدستور، فذلك يتعدى حق رئيس الجمهورية في توجيه رسائل إلى المجلس النيابي عملاً بصلاحياته، أو الحق بطرح نص دستوري ما للنقاش والتفسير. لأنه لا يمكن تخطي توقيت الرسالة ومضمونها بعد الشحن الطائفي الأخير على أكثر من جبهة سياسية، والجو السياسي المتوتر بعد وقف جلسات مجلس الوزراء وتعطيل صلاحيات رئيس الحكومة. علماً أن المادة 95 تحمل في جوهرها شقين أساسيين: واحد يتعلق بالهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، والثاني المتعلق بالتمثيل الطائفي في الوظائف. ورغم أن رسالة عون تناولت الشق الثاني تفصيلاً، وربطها ببند المادة 80 من الموازنة، إلا أنه لا يمكن الفصل بينهما.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مرجع دستوري شارك في اجتماعات مؤتمر الطائف تأكيده انّ المادة 95 أكثر من واضحة، ولا تنطوي على اي التباس في دلالاتها، مشدداً على انه يجب بمقتضاها حصر المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ضمن وظائف الفئة الاولى، «بينما الفئات الوظيفية الاخرى في الدولة لا تخضع لهذه المناصفة، بل يسري عليها معيار الكفاءة حصراً، مع استثناء المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية التي ينبغي ان يُراعى فيها التوازن قدر الامكان».

وينبّه المرجع الى خطورة الادبيات المستخدمة حالياً في معرض مقاربة المادة 80 من قانون الموازنة والاعتراض على تثبيت حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية في التوظيف، محذراً من انّ تلك الادبيات «تشكّل عودة الى ما قبل عام 1975، اي الى المرحلة التي مهّدت لنشوب الحرب».

ويلفت الى انّ المادة 95 وُضعت أصلاً لطمأنة المسيحيين، وتحديداً عبر تأكيد المناصفة في الفئة الاولى، «أما التمثيل الطائفي في الفئات الاخرى فيُلغى فور سريان اتفاق الطائف وتحوّله دستوراً». معتبراً انّه كان ينبغي تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية منذ عام 1992، «لكنّ التأخير في ذلك لا يبرّر بتاتاً التراجع عن الجرعات الاصلاحية الحيوية التي يشتمل عليها اتفاق الطائف»، مشدداً على ضرورة الشروع في إنشاء تلك الهيئة.