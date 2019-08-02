روسيا اليوم

الحرس الثوري: في حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة

قال النائب السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني، إنه في "حال ارتكبت واشنطن أي خطأ ضد إيران ستكون في مواجهة قوات المقاومة في كل المنطقة". وأكد جواني أن طهران "أبلغت واشنطن وتل أبيب بأن أي عدوان على إيران، سيواجه محور المقاومة من شرق المتوسط إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن". ولفت إلى أنه "لن يكون هناك أي تحالف بحري أمريكي في الخليج ودول المنطقة، مشدداً على أن القوات المسلحة الإيرانية هي الضامن لأمن الخليج". وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب.

روسيا اليوم

برلين تدعو موسكو وواشنطن لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة"

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لضرورة تمديد روسيا والولايات المتحدة معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت الجديدة" التي ينتهي سريانها في شباط 2021. وكتب ماس في مقال على موقع مجموعة Madsack الإعلامية الألمانية: "ندعو موسكو وواشنطن اليوم للتمسك بتمديد المعاهدة. هذا سيتيح فسحة من الوقت لتعديل المعاهدة وفقاً للسياق الجديد، وسيمثل إشارة هامة من أجل ضمان الأمن في وقتنا المحفوف بالمخاطر". وشدد ماس على ضرورة خوض "حوار منتظم حول الأمن الأوروبي بين الولايات المتحدة وروسيا كما بين الأوروبيين أنفسهم".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رجّح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عدم تمديد "ستارت الجديدة" بسبب "عيوبها".