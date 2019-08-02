الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون في تخريج دورة اليوبيل الماسي للاستقلال:الجيش فوق التجاذبات ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بالأمن والطائف مظلّة لحماية الميثاق الوطني

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "الجيش أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وضمانة الوطن"، لافتاً إلى أن "المكاسب والانجازات التي حققها خلال السنتين الماضيتين، تدعم بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل"، معتبراً أن "الأمن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به، فشعبنا يستحق أن يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة كانت من لبنان. واعتبر أنه "لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف، الذي يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته".ا

وكالة الأناضول

روسيا تطلق مناورات "درع المحيط - 2019" في "البلطيق"

انطلقت في بحر البلطيق، مناورات عسكرية روسية باسم "درع المحيط - 2019". وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن المناورات تجري بالتعاون بين الأسطول البحري العسكري والقوات الجوية - الفضائية. وأوضح أن 69 سفينة ستشارك في المناورات، فضلًا عن 58 طائرة ومروحية، و10634 عسكرياً. ووفقًا للبيان، فإن المناورات تهدف إلى اختبار مهارات الأسطول البحري وما إذا كان جاهزًا لحماية مصالح روسيا. ومن المقرر أن تتواصل المناورات لغاية 9 آب الجاري.

وكالة أنباء رويترز

مسؤولون أمريكيون يأملون في محادثات رغم تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

قال مسؤول أمريكي كبير، إن أحدث تجارب إطلاق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية لا تخل بتعهد قطعه زعيمها كيم جونج أون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن الشكوك ما زالت تحيط بجهود استئناف محادثات نزع السلاح النووي. وذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن كيم تابع أول تجربة لإطلاق "قاذفات صواريخ موجهة متعددة الفوهات من طراز جديد وبعيار كبير". وبث التلفزيون الرسمي إطلاق صواريخ من مركبة طمست معالمها في الصور. وجاء الإطلاق بعد ستة أيام من تجربة صاروخين باليستيين قصيري المدى، في أول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية منذ التقى كيم وترامب في 30 حزيران واتفقا على إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وكالة فرنس برس

جاريد كوشنر يبحث عملية السلام مع العاهل الأردني (الديوان الملكي)

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وذكر البيان أن الملك استقبل في قصر الحسينية في عمان كوشنر، "الذي يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عدداً من الدول في المنطقة". وبحث الجانبان "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وأكد الملك "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل". وشدد على ان يكون ذلك "استنادا إلى حل الدولتين، ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكالة أنباء شينخوا

مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة إطلاق كوريا الديمقراطية لصاروخين باليستيين

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً لمناقشة إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لصاروخين باليستيين مؤخراً، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. ومن المقرر عقد الاجتماع في غرفة المشاورات التابعة لمجلس الأمن، لمناقشة "برنامج عمل وشؤون أخرى"، وفقاً لبيان إعلامي نشرته وحدة الاعتماد والاتصال الإعلامي التابعة للأمم المتحدة. ولم تذكر الوحدة ما هي "الشؤون الأخرى" التي أشارت إليها. ومن المقرر أن تتولى بولندا فترة الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن من البيرو التي انتهت ولايتها في 31 تموز. وقالت مصادر إنه بناء على طلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من المقرر مناقشة قيام كوريا الديمقراطية بإطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، وفقاً لما قال رئيس هيئة أركان جيش كوريا الجنوبية.