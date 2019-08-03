TL

حتى الآن لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء رغم تلقي الرئيس سعد الحريري طلباً من رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.

وثمة إشارة الى مخرج لمسألة حوادث الجبل والبت القضائي فيها، إذ أن الوزير صالح الغريب لفت الى انتظار ما ستقرره المحكمة العسكرية ليبنى على الشيء مقتضاه في ما يتعلق بتكليف المجلس العدلي أم لا.

ومن المعلوم أن القضاء العسكري بدأ في مطالعة ملف حادث قبرشمون وعلى ما سيقرره يتوقف أمر دعوة الرئيس الحريري مجلس الوزراء الى الانعقاد.

المنار

تفسير خاطئ كاد أن يأخذ البلاد الى مرحلة اقتصادية يصعب تفسيرها، وتحديد تداعياتها.

فتحذير رئيس الجمهورية الجميع وحثهم على ضرورة التضحية ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، أسيء تفسيرها من قبل وكالة رويترز العالمية، على ما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، نافياً ما ذكرته الوكالة عن استعانة لبنان بالبنك الدولي لتحسين المالية العامة.

nbn

فيما كانت كل العيون مفتوحة على إمكانية رؤية بصيص نور قد تحمله المبادرات والإتصالات الجارية على مساري معالجة حادثة قبرشمون، وعقد جلسة لمجلس الوزراء، خطفت عين الحلوة الأنظار من خلال التطور الأمني الذي أشعل عدداً من أحيائها بالقذائف الصاروخية على خلفية ما وصف بإغتيال حسين علاء الدين وهو نجل أحد ضباط فتح من قبل مجموعة بلال العرقوب.

mtv

في خضم التعثر السياسي اللافت برز تطور اقتصادي مقلق، إذ ارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية، ما يعكس عدم ارتياح عالمي الى أداء السلطة السياسية وعدم اطمئنانها الى ممارساتها.

NTV

كانت لفتت اليوم دعوة رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى تحويل التحديات فرصة جديدة من النهوض والازدهار، فركائز الاقتصاد موجودة والطاقات البشرية تجعل من لبنان مكانا فريدا في العالم وكل مرة تمتع لبنان بالحد الادنى من الاستقرار الامني والسياسي استطاع الاقتصاد ان يحقق نموا وبسرعة كبيرة.

OTV

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً أن يكون رئيس الجمهورية أشار في كلمته في حفل تخريج الضباط إلى امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة إذا لم تثمر جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي. وحذر مكتب الإعلام الرئاسي من مغبة تعميم مثل هذه الأخبار المختلقة، لا سيما وإن ما نشر أحدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.

LBC

من الأمن والسياسة إلى المال، حيث نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نقلته وكالة رويتز عن الإستعانة بصندوق النقد الدولي لتحسين المالية العامة، لافتاً إلى أن مثل هذه الأخبار مختلقة ولا تمت بصلة إلى كلام الرئيس عون في احتفال تخريج الضباط.

الميادين

كشفت الشركة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل العراقية، عن مشاريع استثمارية متعددة لعمل وإنجاز خطوط سككية تربطه مع تركيا، منها عبر إقليم كردستان.

الجزيرة

فجر رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت مفاجأة كبيرة عندما أقرَّ، بفشل قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان في تحرير شعب جنوب السودان من الفقر ومخاطبة قضايا الهوية، حسب رؤية الحركة بعد انفصال الجنوب عن الشمال.

العربية

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة يوم الجمعة، سجلت رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدى تاريخها.