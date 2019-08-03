لبنان الحر

جال وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ برفقة وفد من قيادة ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في منطقة ​حاصبيا، وشدد على "أننا حريصون أشد الحرص على وحدة الدروز ووحدة الجبل".

صوت لبنان

أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية ​طارق المرعبي​ أن "الآمال معقودة على ​الحكومة​ للالتفات إلى عكار وأهلها"، مشيراً إلى أن "هناك جهوداً تبذل للعودة إلى انعقاد مجلس الوزارء"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لا يريد إلا الحوار والوفاق بين كافة الأفرقاء".

radio orient

أكدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الاقتصادي للشباب و​المرأة​ ​فيوليت الصفدي​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي،​ أن "‏مدينة ​طرابلس​ بحاجة إلى بلدية فاعلة، لذا وبعدما تم انتخاب رياض اليمق رئيساً و​خالد الولي​ نائباً للرئيس، نأمل ان يتم تنشيط العمل بشكل فاعل وان يكون انماء المدينة وانعاشها اولوية بعيداً عن اي اعتبارات اخرى".

اذاعة النور

أكد أمين عام "​التنظيم الشعبي الناصري​" ​أسامة سعد​ أن "​لبنان​ يعاني من أوضاع صعبة ومن أزمات داخلية، ولبنان يواجه تحديات كبيرة من الخارج. لذلك نحن في هذه المرحلة نحتاج إلى تحصين لبنان في مواجهة الأزمات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية.

صوت المدى

أعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ أن "​الرئيس ميشال عون​ دعا اللبنانيين إلى التضحية مرحلياً ببعض المكتسبات للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد".