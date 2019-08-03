أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أن إيران مستعدة لاسوأ السيناريوهات في إطار جهودها لانقاذ الاتفاق النووي. وقال أن لدى الحكومة الايرانية خطوات لتخفيف العبء عن الشعب وستقوم بتنفيذها تدريجياً وعلى مراحل.

نقل عن مصادر حكومية يابانية أن طوكيو لن ترسل سفناً للانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحراسة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وقال كبير أمناء مجلس الوزراء: نحن نراقب الموقف ونواصل جمع المعلومات في الوقت الذي يعمل فيه عن قرب مع الولايات المتحدة ودول أخرى، ورجحت المصارد أن ترسل اليابان طائرات دورية فقط خشية مواجهة رد عسكري من إيران.

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران معتبراً انه اسلوب فعال وسنفرضه في كل مكان.

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية الجاسوس الروسي الموجود في بريطانيا "سكريبال"، وبررت الإدارة الأميركية تصرفها بأن روسيا لم تقدم الضمانات التي يتطلبها القانون الأميركي. يذكر أن سيرغي سكريبال وابنته تعرضها لـ "غاز نوفيتشوك" في بريطانيا واتهمت روسيا بأن عملاء استخباراتها وراء العملية.

اعلنت الخارجية الصينية أن بكين لن تسمح بابتزازها، وأشارت إلى أنه إذا أقرت الولايات المتحدة الضرائب الجديدة فسترد الصين بتدابير لحماية مصالحها الجوهرية والاساسية، وأمل أن تتخلى واشنطن عن اوهامها وأن تعود إلى المسار الصحيح للمفاوضات القائمة على الاحترام المتبادل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ومن الممكن أن يجعلها حقيقية إذا تعاون مع الولايات المتحدة فقط، ومعي كرئيس هام.

اعلن نائب المتحدث باسم البيت الابيض هوغان غيدلي أن الولايات المتحدة لا تخشى سباق التسلح مع روسيا بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

اعلنت روسيا انتهاء سريان معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بمبادرة من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المعاهدة الموقعة عام 1987 مع الاتحاد السوفياتي انسحبت منها واشنطن في 2 شباط الماضي.

أعلنت الولايات المتحدة تصميمها بناء نظام جديد للتحكم بالأسلحة، وقالت أن ترامب وضع أمام إدارة البيت الأبيض مهمة بدء حقبة جديدة للحد من التسلح ودعت روسيا والصين للانضمام إليه.

أعلن أمين عام حلف الناتو نيست ستولتنرغ أن ليس لدى الحلف خطط لدمج منظومة "أس 400" التي اشترتها تركيا من روسيا في نظام دفاع جوي واحد.

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنه يمكن للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات إضافية على تركيا بشأن منظومة "أس 400" لكنها تفضل ألا تنشر أنقرة المنظومة الروسية.

اعتقلت شرطة "هونغ كونغ" 8 متظاهرين بينهم قيادي من المعارضة، وقالت الشرطة أنها صادرت أسلحة ومواد يشتبه بأنها تستخدم لصنع القنابل خلال مداهمة، وانضم موظفو الحكومة إلى المتظاهرين للمرة الأولى ودعوا السلطات إلى إعادة بناء الثقة.