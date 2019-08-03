الجمهورية/ جورج شاهين

قال: استناداً إلى المادة 53 من الدستور بفقرتها الـ 12 التي تقول إنّ لرئيس الجمهورية الحق في "الدعوة إلى جلسةٍ إستثنائية لمجلس الوزراء كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة". اتصل الرئيس عون بالرئيس الحريري طالباً منه الدعوة إلى عقد هذه الجلسة في أقرب وقت ممكن من منطلق أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية، معتبراً انّ لدعوته هذه موجبات وطنية ودستورية بالغة الدقة. وردت اوساط بعبدا هذه الدعوة إلى اعتقاد رئيس الجمهورية بـ "بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والادارات والمؤسسات، وبعد استنفاد كل الحلول والمبادرات في شأن حادثة قبرشمون".

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية عليمة تأكيدها على نيّة الرئيس الحريري الدعوة مطلع الأسبوع المقبل إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بهدف إعادة الحياة إلى الحكومة من دون إثارة مسألة حادثة قبرشمون، إنّما لتسيير أعمالها والبحث في ملفات طارئة عديدة، مثل وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تزامناً مع إعلان "صفقة القرن"، وبدء تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لكي تتمكّن من الحصول على القروض والمساعدات من مؤتمر "سيدر"، فضلاً عن الموافقة على الشروع بوضع الموازنة العامّة للعام 2020 وسوى ذلك.