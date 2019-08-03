روسيا اليوم

كازاخستان تؤكد التوصل إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية السورية

أعلنت الخارجية الكازاخية أن البيان الختامي لمفاوضات "أستانا-13" سيتضمن الإشارة إلى توصل الحكومة السورية والمعارضة إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية. وجاء هذا الإعلان على لسان مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الوزارة يرجان موكاش في تصريحاته للصحفيين يوم الجمعة على هامش الجولة الـ13 للمفاوضات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وقال موكاش: "في الماضي كانت هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة الدستورية. والآن يبدو أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد توصلوا إلى حل وسط بشأن اللجنة، ويجري حالياً إعداد نص يتضمن الإشارة إلى ذلك". وأضاف: "كان الخلاف يدور حول أسماء آخر ستة مرشحين، ويبدو أنه تم التوافق عليها".

روسيا اليوم

المبعوث الأميركي إلى سوريا يكشف معالم "المنطقة الآمنة"

أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، استمرار مباحثات بلاده مع تركيا حول ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، معتبراً أن العمق المناسب لهذه المنطقة يتراوح بين 5 و15 كم. وقال جيفري إن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أميركية وتركية مشتركة". وأضاف: "الموقف التركي متشدد للغاية، لكننا سنواصل مباحثاتنا على مختلف الأصعدة، ومنها المحادثات في الجانب العسكري، والعمق المناسب للمنطقة الآمنة. من وجهة نظرنا، العمق المناسب هو بين 5 و15 كم على أن يتم سحب الأسلحة الثقيلة إلى أكثر من ذلك".