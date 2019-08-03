وكالة الأناضول

الخارجية التركية: سننشئ منطقة آمنة بمفردنا بسوريا إن لم نتفاهم مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أقصوي في العاصمة أنقرة، أكد فيه أن وفداً عسكرياً أمريكياً سيزور تركيا. وأشار أقصوي إلى أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا، لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي، حول المنطقة الآمنة والشأن السوري بكافة تفاصيله.

وكالة أنباء رويترز

الرئيس التونسي المؤقت يمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

قال بيان للرئاسة التونسية إن الرئيس المؤقت محمد الناصر مدد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر. وفجر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة في تونس في حزيران، لكن الوضع الأمني تحسن منذ أن فرضت السلطات حالة الطوارئ لأول مرة في تشرين الثاني 2015 في أعقاب مقتل العشرات في هجمات لمتشددين في ذلك العام.

وكالة فرنس برس

دعوة الى "العصيان المدني" في تظاهرة الجزائر وسط انتشار أمني كثيف

شارك متظاهرون بكثافة في الجزائر العاصمة في المسيرة الـ24 على التوالي ودعوا للمرة الأولى الى "العصيان المدني" في أعقاب رفض الجيش مطالب "إجراءات التهدئة"، وإبقاء القوات الأمنية على انتشارها الواسع على هامش التحركات الاحتجاجية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الشاهد: اتخذت قراري بشأن الترشح للرئاسة التونسية

نقلت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، عن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قوله في حوار إعلامي، إنه "اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة السابقة لأوانها"، وإنه "سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة". وأشار الشاهد خلال حواره مع قناتي "الوطنية1" و"حنبعل" و إذاعة "شمس إف إم"، أن مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "ليست بالمسألة البسيطة أو الهيّنة"، وأن "الأمر يتطلب صفات ومقدرة من الواجب توفرها في المترشح لشغل هذا المنصب".