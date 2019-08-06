TL

دق الرئيس نبيه بري ناقوس الخطر فوصف الوضع الحالي بالخطير جداً، مشيراً إلى أن الاستثمار يحتاج إلى استقرار أمني وسياسي. واعتبر الوزير جبران باسيل أن الأزمة التي يرزح تحتها لبنان حادة. وإلى الوصفين اللذين استعملهما الرئيس بري والوزير باسيل ، بقيت الأمور على حالها في مجلس وزراء معطل وفي خلاف على كيفية معالجة حادث الجبل.

المنار

عادت إدلب إلى دائرة الاهتمام مع إعلان الجيش السوري استئناف عملياته ردّاً على خروق المسلحين.

nbn

على طاولة حوار لدعم الصناعة ترأّسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، أطلق رئيس المجلس تحذيره من خطورة الوضع وقال: نمرّ بفترة خطيرة جداً ونأمل أن نتجاوزها قريباً جداً.

وعليه فإنه بحسب الرئيس بري لا استثمار ولا نهوض بالصناعة والزراعة أو السياحة أو الاقتصاد من دون الاستقرار على المستويين السياسي والأمني. الرئيس بري رأى أن استمرار الوضع القائم يُبقي لبنان مشوّه حرب، ينتظر على رصيف الصناديق والمؤسسات الدولية وأبواب الدول المانحة ويستجدي القروض.

mtv

الأزمة الفلسطينية المتفاعلة عسكرياً داخل عين الحلوة والتي أرسلت إشارات مخيفة إلى من يريد أن يقرأ ويفهم من أهل القرار في لبنان، مفادها أن الاحتجاجات على قرار وزير العمل والاشتباكات الأخيرة في عين الحلوة، ليست سوى رجع صدى لأجندات إقليمية تريد استتباع الحال الفلسطينية والإمساك بقرارها في زمن المشاريع الدولية المعدّة للمنطقة وما يرافقها من لعب على حفافي الحرب من هرمز مروراً بإدلب وصولاً إلى لبنان إذا دعت الحاجة.

NTV

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قيادة وفد فصائل قوى التحالف الفلسطينية في لبنان، في حضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حزب الله" حسن حب الله ومعاونه عطاالله حمود، وجرى البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.

المستقبل

تحدث رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ عن مصير مؤتمر "سيدر"، فلفت إلى أن "​المجتمع الدولي​ يرغب بمساعدة ​لبنان، لكن على لبنان أن يساعد نفسه، وهذا الأمر يتطلب منه أن يقوم بإصلاحات لا تقتصر على المعالجات النقدية عبر ​مصرف لبنان​ ولا عبر معالجات مالية عبر الرسوم وإجراءات إدارية، لكن من خلال التوجهات السياسية في مختلف القطاعات".

OTV

على المستوى السياسي، ليس في الأفق ما يشير إلى حلحلة حكومية وشيكة، في وقت تتوالى المساعي المبذولة في اتجاه حل يفضي إلى انعقاد الحكومة، من دون التخلي عن مبدأ تحقيق العدالة، علماً أن الأنظار تتجه إلى المؤتمر الصحافي الذي تعقده قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ظهر الغد، على وقع سقف مرتفع للخطاب السياسي وصل في الأيام الفائتة إلى حد غير مسبوق...

LBC

جريمة لا تمر بكل المقاييس... ثلاثة وحوش بينهم الأب، وقاصر هي الضحية.

الميادين

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​موسكو​ ستضطر إلى بدء تطوير ​صواريخ​ قصيرة ومتوسطة المدى بكامل طاقتها فور تأكدها من أن ​واشنطن​ أكملت تطوير صوارخ كهذه وشرعت في تصنيعها"، مشيراً إلى أن "روسيا ستكون "مجبرة" على تطوير صواريخ جديدة في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق للأسلحة النووية الأسبوع الماضي".

الجزيرة

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد عفواً عن 430 سجيناً في إمارة دبي من مختلف الجنسيات، بمناسبة حلول ​عيد الأضحى.​.

العربية

أعلن وزير الدفاع البريطاني الجديد بن والاس عن "انضمام ​بريطانيا​ إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة التجارية في ​الخليج​ بقيادة ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى "أننا نتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وآخرين للوصول إلى حل دولي للمشاكل في ​مضيق هرمز".