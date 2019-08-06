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لبنان الحر
استقبل رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه وعقيلته السيدة ريما، في قصر الرئيس سليمان فرنجيه في إهدن، السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، في حضور الوزير السابق روني عريجي وعقيلته السيدة وداد والدكتور جان بطرس، وتطرّق المجتمعون إلى الأوضاع العامة في لبنان على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
صوت لبنان
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعرض معه الأوضاع العامة.
radio orient
هنّأ وزير الاقتصاد منصور بطيش المدير العام للجمارك بدري الضاهر على "الخطوة الجريئة بمعاقبة بعض المخلّصين الجمركيين الذين يمارسون التهرب الضريبي والتهريب ويشوّهون صورة مرفأ بيروت ودوره"، معتبراً أنها "خطوة مباركة على طريق محاربة الفساد وتثبيت سيادة دولة القانون والعدالة".
اذاعة النور
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى أنه "عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة وناقشت موضوع مكافحة المخدرات. الكل يعلم كم تحول هذا الموضوع إلى آفة كبيرة جداً، بحيث كان لبنان ولفترة طويلة بمنأى عنها. ولكن اليوم هناك انتشار لهذه الافة يطاول الشباب في المدارس وليس في الجامعات فقط وفي كل الأماكن وفئات المجتمع، كما أن الاستعمالات تكون أحياناً مفرطة لهذه الآفة".
صوت المدى
أقامت وزارة الخارجية والمغتربين الحفل الختامي لبرنامج السياحة السياسية الذي شارك فيه 33 طالباً من مختلف جامعات العالم في بيت المغترب اللبناني في البترون حيث أقاموا على مدى أسبوعين. وخلال الاحتفال عرض الطلاب الذين توزعوا على خمس مجموعات مشاريعهم التي خرجوا بها الأسبوعين الماضيين والتي تمحورت حول الحكومة الإلكترونية.