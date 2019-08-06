لبنان الحر

استقبل رئيس "تيار المرده" ​سليمان فرنجيه​ وعقيلته السيدة ريما، في قصر الرئيس سليمان فرنجيه في إهدن، ​السفيرة الأميركية​ ​إليزابيت ريتشارد​، في حضور الوزير السابق ​روني عريجي​ وعقيلته السيدة وداد والدكتور جان بطرس، وتطرّق المجتمعون إلى الأوضاع العامة في ​لبنان​ على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

صوت لبنان

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​ وعرض معه الأوضاع العامة.

radio orient

هنّأ وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ المدير العام للجمارك بدري الضاهر على "الخطوة الجريئة بمعاقبة بعض المخلّصين الجمركيين الذين يمارسون التهرب الضريبي والتهريب ويشوّهون صورة ​مرفأ بيروت​ ودوره"، معتبراً أنها "خطوة مباركة على طريق ​محاربة الفساد​ وتثبيت سيادة دولة القانون والعدالة".

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ميشال موسى​ أنه "عقدت ​لجنة حقوق الانسان​ النيابية جلسة وناقشت موضوع ​مكافحة المخدرات​. الكل يعلم كم تحول هذا الموضوع إلى آفة كبيرة جداً، بحيث كان ​لبنان​ ولفترة طويلة بمنأى عنها. ولكن اليوم هناك انتشار لهذه الافة يطاول ​الشباب​ في ​المدارس​ وليس في ​الجامعات​ فقط وفي كل الأماكن وفئات المجتمع، كما أن الاستعمالات تكون أحياناً مفرطة لهذه الآفة".

صوت المدى

أقامت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ الحفل الختامي لبرنامج ​السياحة​ السياسية الذي شارك فيه 33 طالباً من مختلف جامعات ​العالم​ في بيت المغترب اللبناني في ​البترون​ حيث أقاموا على مدى أسبوعين. وخلال الاحتفال عرض ​الطلاب​ الذين توزعوا على خمس مجموعات مشاريعهم التي خرجوا بها الأسبوعين الماضيين والتي تمحورت حول ​الحكومة​ الإلكترونية.