لجزيرة - السعودية

خالد الفيصل: أبوابنا وقلوبنا وجوارحنا مفتوحة لاستقبال الحجاج من أي مكان.. ونخدمهم سواسية

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة حتى يوم أمس الساعة الثانية عشر ظهرا بلغ 1.641.358 حاجاً. وأبان سموه أن حكومة المملكة العربية السعودية جندت أكثر من 350 ألفاً من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، فيما تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة والتي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وتم القبض على 15 شخصاً ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضاً تم إغلاق 181 مكتب حج وهمي.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 430 سجيناً من كل الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالعفو عن 430 سجيناً في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن العفو السامي يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منح المحكومين المشمولين بالعفو فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم وذويهم، بما لذلك من آثار إيجابية مهمة على تلك الأسر ومعاونتها على مواصلة حياتها بأسلوب طبيعي يمكنها من لعب دورها المنتظر ضمن النسيج العام للمجتمع والذي لا تتواني إمارة دبي وقيادتها الرشيدة في توفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تلاحمه وترسيخ تماسكه وتدفعه دائماً إلى الأمام.

الوطن - عمان

ملك إسبانيا يتوّج قارب “الطيران العُماني” بكأس الجولة الثالثة بجزيرة بالما دي مايوركا الاسبانية

توّج قارب فريق الطيران العُماني بكأس الجولة الثالثة من بطولة جي.سي 32 الدولية للإبحار الشراعي والتي أقيمت بجزيرة بالما دي مايوركا الاسبانية، وذلك في الحفل الختامي الذي شهد حضور ملك إسبانيا فليب السادس والذي قام بتسليم كأس الجولة لطاقم الطيران العُماني. حيث شهدت الجولة التي أقيمت منافساتها في جزيرة بالما إقامة 20 سباقا موزعة على مدار أربعة أيام، تمكن خلالها قارب الطيران العُماني من الفوز بنصف السباقات ليتوج على إثرها بلقب الجولة بعد تنافسية عالية من قبل فرق الصدارة، قدم خلال فريق الطيران العماني مستويات أداء قوية مكنته من الفوز بالمركز الأول برصيد 35 نقطة، فيما واصل فريق “ألينجي” السويسري ملاحقته للفريق العُماني محققاً المركز الثاني برصيد 40 نقطة..

القدس - فلسطين

الرئاسة: ندعم حق الصين في الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها على هونغ كونغ

جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على موقف دولة فلسطين الثابت والداعم لحق جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها، وسيادتها، وبخاصة في هونغ كونغ، ورفضها لأي تدخل أجنبي، ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها. وأشادت الرئاسة في بيان صحفي، بالموقف الصيني الثابت لدعم شعبنا الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله في دولته ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

الوطن السورية - سوريا

أنقرة تهدد بعدوان.. والميليشيات الكردية تخسر رهانها الأميركي … «مسد» تطالب بالحوار مع دمشق!

تدحرج الموقف المرتبط بالتطورات الجارية شرق الفرات سريعاً إلى مناح خطيرة، ذهب فيها رأس النظام التركي رجب أردوغان إلى إعلان نية بلاده شن عدوان جديد على أجزاء أخرى من الأراضي السورية، وكما فعل في «عفرين»، بعد إصرار ميليشيا «قسد» الاستمرار في مراهناتها على أميركا، التي أثبتت تاريخياً تخليها السريع عن حلفائها. الإشارات القادمة من أنقرة، كشفت حصولها على ضوء أخضر أميركي، ما دفع بالقيادات «الكردية» لاستذكار ضرورة الحوار مع الحكومة في دمشق، لمواجهة «الخطر» القادم من الشمال! في وقت لا تزال تفاصيل وحدود التحرك التركي غير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة. أردوغان أعلن أن «بلاده ماضية في تنفيذ عملية شرق الفرات»، وقال: «العملية ستطول منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية». بدورها نقلت وكالات عن أردوغان قوله: «أبلغنا روسيا والولايات المتحدة بأننا سنقوم بعملية عسكرية شرق الفرات، وسندخل إلى «المنطقة» كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب.