الجمهورية/ طوني عيسى

قال أنّ حقيقة الأزمة الحكومية تتّضح، وأنّ حادثة قبرشمون ليست هي المشكلة الحقيقية، إنها تفصيل في سياق طويل. أمّا في العمق، هي "الحرب الباردة" الإقليمية: الرئيس الحريري يواجه التحدّي نفسه، كما في 4 تشرين الثاني 2017. وذكر أنّ بالنسبة إلى الرئيس الحريري، "قليل من الاعتكاف" قد يفيد في المناورة، أما الكثير منه فسيدمر البلد. والقليل من انتظار التحوّلات الإقليمية ربما يخدِّر الوجع، وأما الكثير منه فسيدمّر البلد أيضاً. فهل سيوفَّق الحريري في شراء الوقت؟

اللواء/ عمر البردان

قال أنّ قضية حادثة الجبل أصبحت صراعاً مكشوفاً على الصلاحيات، بشكل يهدد التوازنات السياسية والطائفية القائمة، بعدما بدا أن الأمور سائرة في اتجاه المزيد من التعقيد والتصعيد، مع توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون الإتهام مباشرة إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" بنصب مكمن للوزير جبران باسيل في بلدة البساتين. وذكر أنّ زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلوا تحذيره من خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، وأنّ الرئيس الحريري يدعم تحرك رئيس المجلس، من أجل الوصول إلى صيغة تعيد الاعتبار لعمل مجلس الوزراء.

الأخبار/ محمد وهبة

سأل هل تخفض وكالة "ستاندر أند بورز" تصنيفها للبنان إلى مستوى "الخردة"؟ في ضوء تدهور المؤشّرات التي توحي بأنّ اقتصاد لبنان يقف على حافة الهاوية، من العجز الهائل في ميزان المدفوعات، إلى الهروب المتواصل للرساميل، وارتفاع أسعار الفائدة، وإقرار الموازنة بلا إصلاحات مبنية على رؤية اقتصادية، وبتأخر أكثر من سبعة أشهر، وتعثّر تطبيق خطّة الكهرباء القلق من أن يكون خفض التصنيف مقدمة للانهيار أو أن يستغلّ لضرب القطاع العام.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت موضوع الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وأكدت ان رئيس الجمهورية لا يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة، فالدستور يمنحه هذا الحق. وقالت أنّ الأجواء الحالية لا توحي أبداً أنه سيتم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد خلال هذا الاسبوع أيضاً. والمراوحة السياسية تنتظر كلمة القضاء الذي يحسم الجدل القائم حول إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي والقضاء. وترقّب ما قد يحمله موقف الاشتراكي اليوم خلال المؤتمر الصحافي المقرر عقده، مستبعدةً طرح حلول ايجابية ترضي الطرفيين.

الشرق/ يحيى جابر

قال أنّ اللبنانيين يعيشون ظروفاً معيشية مأساوية، والسياسيين لا يهتمون إلاّ في تقاسم الحصص، غير عابئين بالمخاطر التي تهدد البلد، ولا بأوجاع الناس وآلامهم وما يعانونه. وأشار إلى أنّ الشعب اللبناني جرّب الصراعات الطائفية والمذهبية، وما كانت النتائج سوى ويلات ودمار. ولفت إلى أنّ المرجعيات الروحية مجتمعةً تنادي بالشراكة الطائفية والمذهبية والعيش المشترك، والخشية من ان يكون الآتي أعظم.