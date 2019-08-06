The Washington Post

إدارة ترامب تجمّد مساعدات خارجية أساسية كان الكونغرس قد وافق عليها

جمدت إدارة ترامب المساعدات الخارجية الرئيسية بشكل مؤقت وأمرت بإجراء مراجعة للعديد من صناديق المساعدات الخارجية التي سبق للكونغرس ووافق عليها الكونغرس في خطوة يخشى النقاد أن تؤدي إلى محاولة أخرى للتراجع عن الموافقة على المساعدات الخارجية. بعث مكتب الإدارة والموازنة رسالة إلى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية يوم السبت لإخبارهما بالإجراء الذي بدأ تنفيذه قبل دقيقة واحدة من منتصف ليل ذاك اليوم. وطلب مكتب الإدارة والموازنة من الوكالات وضع ميزانية عمومية لمشاريع المساعدات الخارجية التي لم يتم تمويلها بعد. وقال المدير المساعد لبرامج الأمن القومي P. Duffey إنه لا يمكن إرسال المزيد من تلك الأموال إلا بعد ثلاثة أيام من استلام مكتب الإدارة والموازنة الأرقام وهي عملية قد تستغرق أياماً إن لم تكن أسابيع. وتتضمن الرسالة ، التي عرضتها "واشنطن بوست"، ثمانية مجالات تغطي مجموعة متنوعة من المساعدات: المنظمات الدولية؛ عمليات وأنشطة حفظ السلام؛ ضبط المخدرات وإنفاذ القانون؛ مساعدات التنمية؛ تقديم المساعدة لأوروبا وآسيا وآسيا الوسطى؛ تمويل الدعم الاقتصادي؛ برامج التمويل العسكري الأجنبي؛ والبرامج الصحية العالمية.

The Guardian

فنزويلا: ترامب يجمد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة

نص الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشان العلاقة مع النظام الفنزويلي على أنه لا يجوز "تحويل الأصول أو دفعها أو تصديرها أو سحبها" مع تصاعد منسوب التوترات مع الرئيس مادورو. وجمّدت إدارة ترامب جميع الأصول الحكومية الفنزويلية في تصعيد كبير للتوترات مع الزعيم الاشتراكي نيكولاس مادورو. هذا التصعيد يضع علاقات واشنطن التجارية مع الدولة الأميركية الجنوبية على قدم المساواة مع كوبا وسوريا وإيران وكوريا الشمالية. هذا الحظر يسري فوراً على الأميركيين الذين يتعاملون مع الحكومة الفنزويلية ويشير إلى أنه "يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بحكومة فنزويلا والموجودة على أراضي الولايات المتحدة ولا يجوز نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى". وتحدث الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب يوم الاثنين عن "اغتصاب" مادورو المستمر للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الموالين له. وفي حين أن الأمر التنفيذي لا يرقى إلى مستوى الحظر التجاري الصريح، إلا أنه يمثل الإجراء الأميركي الأكثر تصميماً لإقالة مادورو منذ أن اعترفت إدارة ترامب بزعيم المعارضة خوان غايدو كزعيم شرعي لفنزويلا في كانون الثاني 2019.



روسيا اليوم

الصين تحذر من إجراءات مضادة حال نشر صواريخ أميركية في آسيا

أكد مسؤول في الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .وقال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة للوزارة فو كونغ خلال مؤتمر صحفي في بكين: "أريد أن أوضح بشكل لا لبس فيه، أن الصين لن تقف مكتوفة اليدين. سنضطر إلى تخاذ إجراءات مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخها الأرضية متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

كما أعرب المسؤول الصيني عن قلق بكين العميق إزاء ما أعلنته واشنطن من خطط لإنتاج واختبار صواريخ أرضية متوسطة المدى، وكذلك تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية حول نية الولايات المتحدة نشر مثل هذه الصواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وانتقد فو كونغ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وقال: "عندما ينسحبون من المعاهدة ويعلنون نية إجراء اختبارات قبل نهاية الشهر الحالي بالتوازي مع الحديث عن نشر (هذه الصواريخ)، يترك ذلك انطباعاً بأن الولايات المتحدة أعدت العدة جيداً للخروج من المعاهدة". وأضاف: "لذلك نرى أن مزاعم انتهاك روسيا للمعاهدة وعدم تضمن المعاهدة أي التزامات صينية، ليست إلا ذريعة للانسحاب من المعاهدة. والهدف الحقيقي الذي تتطلع إليه الولايات المتحدة من خلال الخروج من المعاهدة هو تأمين حرية التصرف لنفسها وتطوير طاقاتها الصاروخية". وكانت موسكو قد حذرت أمس من أنها سترد بالمثل على أي خطوات قد تقوم بها واشنطن لتطوير ونشر صواريخها متوسطة وقصيرة المدى.