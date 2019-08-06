الوكالة الوطنية للإعلام

فوز الجيش ببطولة الشطرنج ومنتخب الاقليم في كرة الطاولة في مهرجان التحدي الكبير

تستمر فعاليات مهرجان "التحدي الكبير" الذي تنظمه لجنة مهرجانات الاقليم، برعاية إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، حيث تجري عدة مباريات في قرى وبلدات الاقليم بين الاندية في المنطقة وفريق الجيش اللبناني من خلال العاب رياضية متنوعة. وفي هذا الإطار، نظم نادي القبس في برجا بطولة لعبة الشطرنج، في حضور عدد من الاندية وممثل عن بلدية برجا ورئيسة الاتحاد اللبناني للجمباز نادرة فواز ورئيس لجنة مهرجانات اقليم الخروب الدكتور نضال شعبان، حيث فاز منتخب الجيش على أبطال إقليم الخروب، وجاءت النتيجة كالتالي: فوز منتخب الجيش بنتيجة14,5 نقطة مقابل 10,5 نقطة للاعبي الإقليم، وقد حصد المركز الاول الرائد عز الدين بوظهر من فريق الجيش. وإنتقلت المنافسة إلى بلدية الزعرورية التي رعت بطولة كرة الطاولة بين لاعبي منتخب الجيش ولاعبي منتخب الاقليم، التي نظمها نادي الفتيان في الزعرورية في اطار فعاليات "التحدي الكبير.

وكالة الأناضول

"الرئاسي" الليبي يحمّل حفتر مسؤولية العدوان على "مرزق"

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجراء تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر، ومحاسبة الضالعين فيها.

حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مسؤولية القصف الجوي على مدنية "مرزق" (جنوب) الذي أسفر عن مقتل 41 مدنيا، بحسب وسائل إعلام محلية. وأدان المجلس في بيان بشدة القصف الجوي الذي شنه طيران قوات حفتر، مساء الأحد، على حي سكني في مدينة "مرزق"، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وطالب المجلس بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما، وإجراء تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات حفتر، ومحاسبة الضالعين فيها. كما دعا المجلس حكماء وشيوخ المدينة للاحتكام للعقل، والانتباه إلى سعي حفتر لإشعال الفتنة بين المكونات الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الصف. وفي وقت سابق الإثنين، قال عضو مجلس مدينة مرزق محمد عمر، في تصريحات لقناة "فبراير" الليبية (خاصة)، أن القصف استهدف حي القلعة السكني، الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو، وأسفر عن سقوط 41 قتيلا، وأكثر من 60 جريحا، دون توضيح مدى خطورة الإصابات. حصيلة الضحايا ذاتها أكدها حساب "Free Libya Now" على "فيسبوك"، الذي يديره نشطاء حقوقيون ليبيون. وقال الحساب إن الغارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحفتر تشغلها فرنسا والإمارات، وتعد السابعة من نوعها خلال الأيام الأخيرة. وحتى الساعة لم يصدر تعقيب من قبل قوات حفتر أو فرنسا والإمارات على تلك الأنباء، والاتهامات لهم بالتورط في القصف. يشار إلى أن قوات حفتر أعلنت منتصف فبراير/ شباط الماضي سيطرتها على مدينة "مرزق"، لكن قطاع كبير من الأهالي، وخاصة من "التبو"، أعلنوا رفضهم لوجود قواته داخل المدينة، لتندلع منذ ذلك الحين وعلى نحو متقطع اشتباكات بين مؤيدين ورافضين له من أهالي المدينة.

وكالة الأناضول

روسيا "مستعدة" لمرافقة تركيا لاستكشاف الطاقة شرق المتوسط (مقابلة)

أبدت روسيا استعدادها لمرافقة تركيا في التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في المياه الإقليمية، الواقعة شرق البحر المتوسط. وذكر وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"، أن شركات بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا في مجال الطاقة شرقي البحر المتوسط. جاء ذلك، خلال حوار أجراه "نوفاك" مع الأناضول، على هامش حضوره اجتماع الـ 16 للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا وروسيا، واستضافتها الشهر الماضي، ولاية أنطاليا جنوبي تركيا. الوزير الروسي، أكد أن شركات بلاده تنفذ مشاريع ناجحة في مجال الطاقة، شرقي البحر المتوسط، معرباً عن استعدادها للتعاون هناك مع تركيا في هذا المجال. وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط. فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفنها تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها. وتترقب تركيا نتائج أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط، حيث أرسلت مؤخرًا سفينتين متخصصتين لهذه المهمة.

وكالة أنباء رويترز

وزير ألماني: لن ننضم لمهمة بحرية بقيادة أمريكا في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الاثنين أن ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وأضاف أن برلين تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد. وقال ماس للصحفيين ”في الوقت الحالي يفضل البريطانيون الانضمام إلى مهمة أمريكية. نحن لن نفعل ذلك“. وأضاف ”نريد مهمة أوروبية“ مشيرا إلى أن هذا الأمر مطروح لكنه سيستغرق وقتا لإقناع الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه المهمة.

وكالة فرنس برس

وزير الخارجية الإيراني يقول إن واشنطن غير قادرة على تشكيل تحالف في الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين إن الولايات المتحدة غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج لأن حلفاءها يشعرون "بالخجل" من الانضمام إليه. وأكد ظريف في مؤتمر صحافي في طهران "الولايات المتحدة اليوم وحيدة في العالم وغير قادرة على تشكيل تحالف. الدول الصديقة لها تشعر بالخجل من أن تكون في تحالف واحد معها".وتابع "إنهم من جلب ذلك على أنفسهم بخرقهم للقوانين عبر خلق التوتر والأزمات". وتفاقم التصعيد بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يقيّد برنامج إيران النووي، ثم إعادة فرض عقوبات مشددة على طهران بعد ذلك.

وكالة أنباء شينخوا

بنك الشعب الصيني: الصين لديها الثقة والقدرة للحفاظ على استقرار اليوان

أكد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم (الإثنين) مجددا أن الصين لديها الثقة في قدرتها على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي. وأرجع بنك الشعب الصيني ضعف اليوان إلى أكثر من 7 يوان مقابل دولار واحد اليوم، إلى عوامل من بينها التدابير الأحادية والحمائية بالإضافة إلى توقعات برسوم إضافية على السلع الصينية. ورغم تراجع سعر صرف العملة الصينية في الفترة الأخيرة، إلا أن اليوان أصبح أقوى بنسبة 20 في المائة مقابل الدولار خلال العقدين السابقين.