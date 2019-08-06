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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 08/06/2019 - 10:38
Ar
- U.S. 'Destroying international order', china media says
- وسائل الاعلام الصينية تقول إن الولايات المتحدة "تدمر النظام الدولي"
- Japan Says No Threat To Its Security From N.Korean Projectile Launch
- اليابان تقول إن أمنها غير مهدد بسبب إطلاق كوريا الشمالية صواريخها
- Uruguay issues travel warning for U.S. After weekend mass shootings
- الأوروغواي تحذر رعاياها من السفر إلى الولايات المتحدة بعد حادثتي إطلاق النار الجماعي في عطلة الأسبوع
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 6, 2019