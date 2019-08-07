الشرق الأوسط

31/7/2019

نصف مليون روسي ينضمون إلى خط الفقر

كشف تقرير صادر عن وكالة الإحصاء الفيدرالية الروسية عن زيادة أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر خلال الربع الأول من العام الحالي، ولمحت إلى أن هذه الزيادة ليست حقيقية، حين أحالتها إلى قرار رفع قيمة الحد المعيشي الأدنى، وهو ما شكك فيه خبراء ومراقبون، قالوا إن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، ومع تأثره بتعديل قيمة الحد المعيشي الأدنى، جاء كذلك نتيجة تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. وأحالت وكالة الإحصاء نمو معدل الفقر إلى رفع قيمة الحد المعيشي الأدنى، مقارنة بمؤشر السعر الاستهلاكي، ولم يشكك الخبراء بتأثير قيمة حد الكفاف على آليات إحصاء معدل الفقر في البلاد، لكنهم ربطوا هذا الوضع أيضاً بتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين. وحسب تقارير رسمية، تراجع حجم الدخل الحقيقي للمواطنين بنسية 2.5 المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن وتيرة تراجع الدخل انخفضت في الربع الثاني منه حتى 0.2 في المائة.

6/8/2019

الصين تسمح لليوان بهبوط تاريخي... وترمب يصفه بـ" انتهاك كبير"

سمحت الصين بهبوط اليوان أكثر من واحد في المائة، لأقل مستوى له في 11 عاماً، لترد بذلك على تهديد أميركي بفرض رسوم اضافية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ 300 مليار دولار.

وتأثرت عملات دول أخرى بهذا الهبوط، مما دفع أصول الملاذ الأمن الى الارتفاع بعد أن زاد الطلب عليها خشية إجراءات من أكبر اقتصادين في العالم. وارتفع الين الياباني لأعلى مستوى له في 7 أشهر مقابل الدولار.

وتخطى اليوان بشكل مفاجىء حاجز السبعة يوانات للدولار، لأول مرة منذ الازمة المالية العالمية، وهو مستوى يعتبره بعض المتعاملين في السوق مستوى دعم رئيسياً.

وندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهبوط اليوان، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك كبير" وكتب على "تويتر" " خفضت الصين سعر عملتها الى مستوى تاريخي متدن تقريباً هذا يسمى تلاعباً بالعملة واعتبرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن تغريدة ترمب توحي بأنه عازم على حث البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية لمواجهة هذا الإجراء، وليس إعطاء توجيهات لوزارة الخزانة للتدخل لإضعاف الدولار.

من جانبه قال يي كامغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن بكين لن تستغل عملتها كأداة للتعامل مع اضطرابات خارجية مثل النزاعات التجارية.

الديار

6/8/2019

"بريكست" دون اتفاق يهدد بهبوط الاسترليني الى ادنى مستوى منذ 1985

كشف استطلاع اجرته وكالة "بلومبيرغ" للأبناء بين مجموعة من المحللين أن الجنيه الاسترليني مهدد الآن أكثر من ستة اشهر مضت، بالتراجع الى أدنى مستوى له منذ عام 1985 حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.

ووفقاً لــ" الألمانية" ثمة احتمال بنسبة 30 في المائة في الوقت الراهن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل دون اتفاق، بحسب نتائج مسح" بلومبيرغ" الذي شمل محللين من 13 مصرفاً، وتزيد هذه النسبة بثلاثة أمثال مقارنة بمسح سابق أجري في شباط الماضي.

خروج بريطانيا دون اتفاق، يدفع الاسترليني للهبوط بنسبة أكثر من 9 في المائة، ليساوي 1.1 دولار أميركي، وهو أدنى مستوى للجنيه من 34 عاماً، وفقا لمتوسط آراء المشاركين في الاستطلاع.