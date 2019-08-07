وكالة الأناضول

مجلس الأمن يدين "بأقوى العبارات" هجوم القاهرة الإرهابي

دان مجلس الأمن الدولي، "بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان" الذي وقع في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة آخرين. وأكد المجلس في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن " الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين". وأعرب البيان عن خالص تعازي أعضاء المجلس لأسر الضحايا وللحكومة المصرية وعن أمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد مجلس الأمن على ضرورة "مساءلة مرتكبي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة والتعاون مع السلطات المصرية وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد". وشدد بيان المجلس على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة ، بغض النظر عن دوافعها ، وفي أي مكان أو زمان وقعت وأيا كان مرتكبوها.

وكالة أنباء رويترز

حكومة ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة تعزز إنفاقها العسكري مع استمرار الحرب

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، إنها خصصت 40 مليون دينار ليبي (28.5 مليون دولار) لوزارة الدفاع، مما يزيد الإنفاق للتصدي لهجوم من الشرق مستمر منذ نحو خمسة أشهر. ومنحت الحكومة 3000 دينار أيضا لكل جندي مكافأة على قتال قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر والتي شنت في نيسان حملة للسيطرة على طرابلس في غرب ليبيا. ولم توفر السلطات تفاصيل بشأن الإنفاق العسكري وكانت في نيسان خصصت ما يصل إلى ملياري دينار (1.43 مليار دولار) لتغطية نفقات علاج الجرحى ومساعدة النازحين وغيرها من النفقات المتعلقة بالحالات الطارئة.

وكالة فرنس برس

روحاني مستعد للتفاوض مع واشنطن ... شرط رفع العقوبات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن، شرط رفعها العقوبات التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية، وتوجه في كلامه الى الولايات المتحدة عارضاً "الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط". وقال روحاني في تصريحات نقلت مباشرة على التلفزيون الرسمي إن "جمهورية إيران الإسلامية مع التفاوض، وإذا كانت الولايات المتحدة راغبة فعلاً بالنقاش، عليها قبل أي شيء آخر أن ترفع كل العقوبات". وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب في أيار2018 بشكل أحادي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية ضمن حملة "الضغوط القصوى" التي يريد فرضها على هذا البلد. وبعد 12 شهراً، ردّت إيران عبر تعليق بعض الالتزامات التي اتخذتها بموجب الاتفاق.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس اللبناني يبعث ببرقية لنظيره المصري أدان خلالها العملية الإرهابية في القاهرة

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون في برقية إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، العملية الإرهابية التي وقعت في القاهرة، بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية. وقال البيان إن عون "بعث ببرقية إلى الرئيس المصري أدان خلالها العملية الإرهابية التي وقعت في القاهرة مقدما التعازي بالضحايا الذين سقطوا نتيجتها ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل". وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت عن انفجار سيارة مفخخة نتيجة تصادم سيارات بوسط القاهرة، مشيرة إلى أن السيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية. متهمة حركة (حسم) التي تعتبر الذراع العسكرية لجماعة "الإخوان المسلمين بالوقوف وراء الهجوم".