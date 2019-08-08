لبنان الحر

لفت النائب ​جورج عدوان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "‏في ​ذكرى 7 آب​، نتذكر ذلك اليوم من عام 2001 حين رفع فيه شبان الصوت ضد الوصاية والظلم. فضربوا وسجنوا، أحداث أتت بعد أيام من ​مصالحة الجبل​ التي أزعجت كثيرين". وسأل "هل تغير الوضع؟ في كل مرة لا ينتصر فيها مفهوم ​الدولة​ نكون لا نزال في قلب القمع والظلم، لكن رغم ذلك لن يتوقف نضالنا".

صوت لبنان

لفت النائب ​الياس حنكش​، إلى أنّ "مسيرة النضال والمقاومة مستمرّة من 7 آب 2001 مرورًا بـ​ثورة الأرز​ عام 2005، وصولًا إلى يومنا هذا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ "وجوه المحتلّين والظالمين والقمعيّين تتغيّر، لكن المسيرة مستمرّة والعزيمة لا تُقهر".

radio orient

لفتت مصادر مطلعة أن "جلسة مجلس الوزراء ستكون محور اتصالات رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بعد عودته من السفر والذي يسعى لعقدها الأسبوع المقبل خاصة أن البلد لم يعد يحتمل اقتصادياً ومالياً وهناك اهتزازات بالثقة محلياً ودولياً وحادثة ​قبرشمون​ ليست على جدول أعمال هذه الجلسة وتترك بعيداً عن الجلسة الأولى ما بعد الأزمة حتى انتهاء المحكمة العسكرية من تحقيقاتها في القضية".

اذاعة النور

أعلن النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعدما سلطنا ​الضوء​ الأسبوع الماضي على فضيحة شراء مبنى الجراح- شقير لصالح شركة "تاتش"، وأعلنا ترك متابعة التحقيق بالموضوع مع الوزير شقير على عاتق لجنة الاتصالات في جلستها غداً الخميس، طرأت معطيات جديدة وحساسة تفرض حضورنا لتلك الجلسة غداً خلافاً لما كنا أعلناه سابقاً".

صوت المدى

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في كلمة له خلال احتفال للتيار بـ​ذكرى 7 آب​، بوضع الحجر الأساس للمقر العام للتيار في ضبيه إلى أن "7 آب هو يوم حملنا الظلم لوحدنا ولا زلنا لوحدنا والبرهان أننا نحتفل بهذه الذكرى لوحدنا، نحن نحمل شعار حرية وسيادة واستقلال بوجه قوى سياسية ونحن نستذكر الماضي الذي نفتخر به وفي 7 آب لم نضرب ولم نقتل وقوتنا أننا ضُربنا وحُبسنا وانتصرنا ولذلك اخترنا 7 آب لوضع حجر أساس لبيتنا هنا في ضبيه".