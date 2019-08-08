النهار/ رضوان عقيل

لا شيء يسيطر على طريق التعاطي مع حادثة البساتين قبل أكثر من شهر سوى "التعصب السياسي الأعمى"، وعدم الركون إلى مؤسسات الدولة حيال طريق مقاربة هذه الأزمة التي تولد أخرى. كل هذا التخبط يسقط على رأس حكومة تسيّر بلد ضائع باتت ماليته تحت مجهر الوكالات الدولية وتصنيفاتها، والتي لم يعد ينقصها في خلاصة تقاريرها إلا القول إن لبنان دولة فاشلة.

الأخبار/ ميسم رزق

ليس على وليد جنبلاط أن يطمئن كثيراً إلى أن بيان السفارة الأميركية الصادر أمس بشأن حادثة "قبرشمون" سيغير من واقع الحال في شيء. مهما جالس رئيس الحزب الاشتراكي من سفراء الدول الكبرى في قصر الصنوبر أو غيره أو استدعى موقفاً من هنا أو مؤازرة من هناك، فلن تسير الأمور وفق ما يشتهيها على الطريقة اللبنانية. تلك هي أجواء فريق 8 آذار الذي يقف خلف النائب طلال أرسلان، داعماً موقفه المتشدّد بإحالة ملف الحادثة على المجلس العدلي أو طرح الأمر على التصويت في مجلس الوزراء.

الجمهورية/ نبيل هيثم

بدخول أزمة قبرشمون، كواحدة من أكثر الأزمات السياسية تعقيداً في لبنان، شهرها الثاني، تبدو البلاد ليست على كفّ "عفريت"، بل "عفاريت" تقبض على البلد، وتصارع نفسها، وتتصارع في ما بينها، وأولويتها مصالحها.. إنه "زمن العفاريت"، كما يقال في الكثير من المجالس السياسية!

من هنا، يبدو المشهد السياسي الراهن، مسرحاً علنياً لمواجهة بين مصالح متضاربة، تدور في ظاهرها حول معركة مبكرة، متصلة بالاستحقاق الرئاسي مع اقتراب عهد الرئيس عون من بلوغ المنتصف في تشرين الأول المقبل.

الجمهورية/ جوني منير

يقتنع الجميع بأن المفاوضات الأميركية- الإيرانية ستحصل في نهاية الأمر، لكن السؤال: متى سيحصل ذلك؟ وفي انتظار دنو الموعد يندفع الجميع في لعبة الرقص على حافة الهاوية، ما يضع الشرق الأوسط وساحاته تحت ضغط استعراض أوراق القوة والتلويح بالحرب المباشرة أو بالواسطة. هي مرحلة عدم اتزان يخاطر البعض بالسقوط فيها، وأن يكون ثمناً لها، وهو ما يصح بجانب منه على الساحة اللبنانية واللاعبيين فيها.

الديار / ناجي س. البستاني

مع ارتفاع حدّة التصاريح والتصاريح المضادة بشأن أحداث قبرشمون والبساتين، الأمر الذي تسبب بتجميد محاولات رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري للتوصل إلى تسوية، تجري حالياً محاولات جدية لحسم ملف "أحداث الجبل" عبر اللجوء إلى مسار آخر مختلف تماماً، عن مسار عرض الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وعن مسار طرح مسألة إحالة القضية إلى "المجلس العدلي" على التصويت.

الديار/ محمد بلوط

ماذا يعني أن يوقف الرئيس نبيه بري محركاته في ما خص المبادرة من أجل حل قضية قبرشمون؟ وهل يعني ذلك أن الوضع وصل إلى حائط مسدود؟ منذ اللحظة الأولى بعد حادثة قبرشمون أكد الرئيس بري على ثلاثية الحل: الأمن، القضاء، والسياسة، ناصحاً الجميع بأن تقترن الخطوات الأمنية والقضائية بمصالحة سياسية بين الأطراف المعنية. ويجدد رئيس المجلس التأكيد على ضرورة انعقاد مجلس الوزراء اليوم قبل الغد لأن هناك أموراً مهمة جداً، يجب مقاربتها أكان على الصعيد المالي والاقتصادي أو على الصعد الأخرى. لكنه يستدرك قائلاً أن مثل هذه الأجواء المتشنجة يجب أن تحفزنا جميعاً للعمل من أجل عودة جلسات مجلس الوزراء وانتظام عمل المؤسسات.