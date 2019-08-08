The Guardian

بومبيو يقول إن الولايات المتحدة ستكون "واقفة على العتبة" ومستعدة لتوقيع اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة

قال وزير الدفاع الأميركي مايك بومبيو إن "الولايات المتحدة ستكون واقفة منتظرة على العتبة حاملة القلم بيدها لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع المملكة المتحدة بأسرع ما يمكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بومبيو قال كلمته فيما كان يقف إلى جانب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي كان يقوم برحلته الأولى إلى الولايات المتحدة بعد استلامه منصبه. وعبّر راب من جديد عن تصميم الحكومة البريطانية على مغادرة الاتحاد الأوروبي في أواخر تشرين الأول وزعم أن دونالد ترامب الذي التقاه في البيت الأبيض الثلاثاء عبّر له عن عميق تقديره وحبه للمملكة المتحدة.

ورد بومبيو على هذا الكلام بالقول "نحن ندعم الخيار السيادي للمملكة المتحدة مهما كانت النتائج المتأتية عن "بريكسيت" في نهاية الأمر.

وأكّد بومبيو أنه واثق بأن طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستضمن مبادئ اتفاقية "يوم الجمعة العظيمة" مع إيرلندا الشمالية.

The Guardian

مخاوف من الركود في ألمانيا بعد التراجع الكبير في الإنتاج الصناعي

عانى الإنتاج الصناعي الألماني من أسوأ تراجع سنوي له منذ تسع سنوات بعد أن بدأت تأثيرات الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين تلقي بثقلها على الصادرات.

الاقتصاد الألماني، الذي يُعتبر محرّك النمو الأوروبي الأول" بدأ يترنّح على حافة الركود في النصف الثاني من العام بعد تراجع الصادرات الصناعية 1،5% في حزيران وهي نسبة يُرجّح أن تتكرّر في تموز خاصة وأن ألمانيا تعتمد على الصادرات إلى آسيا لتعزيز إنتاج المصانع الألمانية.

وتراجع الإنتاج طوال الأشهر الثلاثة وصولاً إلى حزيران بنسبة 1،8% مقارنة مع الربع الأول من هذا العام مدفوعاً بتراجعات حادة في إنتاج المعادن والآليات وتصنيع السيارات بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية.

وأضاف بيان الوزارة أن الانكماش الاقتصادي مستمر وقد تراجعت أعمال البناء بنسبة 1،1% خلال الربع الثاني فيما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 5،9% خلال الفترة نفسها.

وكانت المخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي نحو الركود قد كبّلت الأسواق العالمية خلال الأسابيع الماضية.

روسيا اليوم

الخارجية الأميركية: واشنطن تدعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم إطلاق حوار مباشر بين الهند وباكستان بخصوص إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت الطرفين إلى الهدوء وضبط النفس.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأميركية بهذا الخصوص: "نواصل دعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير والقضايا الأخرى المثيرة للقلق"، حسب وكالة "رويترز".

وطردت باكستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السفير الهندي لديها، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي.

وتصاعد التوتر حول كشمير الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية مطلع العام الجاري، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.