الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: نحن من يملي ويؤثر في المحافل بما يفيد الجميع ومن يرفض العدالة يرفض مجتمعاً لا يمكنه العيش في الفوضى والقضاء يملك صلاحية العقاب

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد لا تنتهي وهي بدأت بالفعل، وإن اللبناني يعيش اليوم في ظل الحرية والسيادة والاستقلال بالرغم من كل الحروب والضغوط، وإننا نتحدث باسم لبنان في المحافل الإقليمية والدولية بما يعود بالفائدة على الجميع، دون أن يملي علينا أحد ما يجب قوله أو أن يؤثر علينا، بل نحن من يملي ويؤثر". ولفت الرئيس عون إلى أنه "تم تحويل ملفات عدة إلى القضاء، فالفساد معشعش في مختلف المؤسسات، لكننا سنستأصله وسنعمل على محاربة براعمه التي قد تعود لتنمو"، مشدداً على أن "الرسالة التي كان وجهها إلى الشباب هي تثقيفية، ولكن التعليم وحده لا يكفي لمواجهة أحداث معينة كما حصل في الجبل، وهو يحتاج إلى القضاء الذي يملك صلاحية الحزم والعقاب وفق القوانين المرعية الإجراء "وبالتأكيد لا يحتاج أحد إلى "اذن خاص" للتجول في بلده، ومن يرفض العدالة يرفض المجتمع الذي لا يمكنه العيش في الفوضى. لذلك فإن الرسائل التي نوجهها من حين الى آخر تثقيفية. مواقف الرئيس عون أتت في خلال استقباله قبل ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، وفداً من الانتشار اللبناني في عدد من الدول الأوروبية والأميركية يزور لبنان لقضاء فصل الصيف. سهلات القموعة والمناشدات لم تجد ن

وكالة الأناضول

أردوغان: قررنا مع الأميركيين إقامة مركز عمليات لممر السلام بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اتخذت مع الأميركيين قراراً بإقامة مركز عمليات من أجل إنشاء ممر سلام في سوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة أنقرة. وأشار أردوغان، إلى أنه كانت هناك فترة مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع الوفد العسكري الأميركي بخصوص ممر السلام بسوريا، وأن تلك المباحثات سارت بشكل إيجابي. وقال: "اتخذنا مع الأميركيين قراراً بإقامة مركز عمليات". وأوضح الرئيس التركي "سيتم البدء بإنشائه (ممر السلام) مع إقامة مركز العمليات مع الأميركيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا..

وكالة فرنس برس

جونسون يوفد وزراء إلى واشنطن تسريعاً لاتفاق تجاري بعد بريكست

بدت بريطانيا ساعية إلى الإسراع في التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بالغ الأهمية لمرحلة ما بعد بريكست، وذلك بعدما أوفد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون وزير الخارجية ووزيرة التجارة الدولية إلى واشنطن. وفي ظل تصميم جونسون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، باتفاق أو من دونه، فإنّ السعي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة ترامب يكتسب أهمية كبرى. وسبق للرئيس الأميركي الذي يرى تشابهاً في التفكير بينه وبين جونسون، أن أعلن أنّ التجارة بين البلدين قد تتضاعف فور حصول بريكست وتحدث إلى رئيس وزراء بريطانيا عن إمكان التوصل إلى اتفاق في غضون أيام.

وكالة أنباء شينخوا

الصين وقيرغيزستان تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب

تم إطلاق التدريب الصيني - القيرغيزي المشترك "تعاون 2019"، حيث إن التدريب يهدف إلى تعميق التعاون الأمني بين الدولتين وتعزيز قدرة مكافحة الإرهاب للقوات المسلحة، ولا يستهدف أي طرف ثالث. وسيشارك نحو 150 فرداً من قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية والحرس الوطني القيرغيزي في تدريبات مكافحة الإرهاب بما يشمل القيادة المشتركة، والتدريب الفني الأساسي، والتدريب التكتيكي التعاوني وتدريب الإجراءات المضادة المتكاملة. ويعتبر تدريب "تعاون 2019" أول تدريب مشترك تجريه قوات متماثلة من كلا الدولتين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رغم موافقة بريطانيا... لماذا ترفض أوروبا المشاركة في قوة عسكرية بقيادة أميركا؟

لم تنجح الولايات المتحدة الأميركية بقيادة دونالد ترامب بإقناع أي من شركائها الأوروبيين، بالاشتراك في القوة العسكرية البحرية التي تسعى واشنطن لتدشينها لحفظ الملاحة في مضيق هرمز. فرغم موافقة بريطانيا، أعلنت ألمانيا رفض المشاركة في قوة بقيادة أميركا، فيما ألمحت فرنسا أيضاً عن رفض الأمر، ولم تعلن أي دولة أوروبية إلى الآن قبول المشاركة. الرفض الأوروبي دفع أميركا للبحث عن شركاء جدد، حيث طلبت من أستراليا واليابان الانضمام، فيما أكد مراقبون أن دول أوروبا لن تشارك في تلك القوة العسكرية. وقبل أميركا، أعلنت بريطانيا التي تعرضت ناقلتها النفطية للاحتجاز من قبل إيران في مضيق هرمز، عن خطط لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في منطقة الخليج. لا أحد صراحة يعتقد بأن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا ستمنح هدية سياسية لبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الذي يريد أن يقطع علاقات لندن بالاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأن ينجز طلاقًا سياسيًا واستراتيجيًا بينهم". وفي ما يخص دعوة الولايات المتحدة الأميركية، "لا ننسى بأن هناك أزمة ثقة بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بقيادة ترامب، هم يعارضون فكرة انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، وفكرة القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، لا يثقون بأن ترامب قادر على قيادة حملة عسكرية على إيران لإجبارها العودة إلى طاولة المفاوضات".